Felipe Lombardi e PokerBROS se unem em evento beneficente de poker on-line

Felipe duelará com cinco amigos no esporte da mente para beneficiar instituições e projetos sociais

Fazer o bem ao próximo e ainda garantir momentos de diversão. Essa é a premissa do evento beneficente Felipe e Seus Poker Brothers, no qual Felipe Lombardi disputará torneios contra cinco amigos – cada um deles representando uma diferente instituição de caridade – para destinar fundos a projetos sociais que visam auxiliar coletivos nos mais diversos campos de atuação.

Poker on-line

Com isso, Felipe irá medir forças contra Hani Hallage, d’O Varanda, Felipe Saab, do Jeito Moleque, Rodrigo Lima, da Mahamudra, Léo Venditto, do Santo Cupido, e Guilherme Pitta, do Six Sports Bar. Cada player escolherá uma instituição e cada uma delas receberá uma doação de R$ 6.000 . São elas: Projeto Gaia, Instituto PIVI, Make Them Smile, Adote um Aumigo, Novos Herdeiros e Casa Vó Benedita.

Felipe Lombardi

“Sempre procurei ajudar da melhor maneira possível e já vinha fazendo isso com o Projeto Gaia, que distribui mais de 1.500 refeições por semana. Com a atual situação pandêmica que vivemos, surgiu a ideia de ajudar através do poker on-line e chamei alguns amigos para me acompanharem nessa empreitada. Convido a todos os interessados para prestigiar o evento e também contribuírem para projetos bacanas”, declarou Felipe.

PokerBROS

Os torneios serão transmitidos no Twitch do PokerBROS a partir do dia 8 de junho, às 21h.