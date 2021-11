Prefeitura de Jacareí assina convênio com o Sebrae para Programa Consórcio Empreendedor

A Prefeitura de Jacareí assinou na última semana, um convênio com o Sebrae para realização do Programa Consórcio Empreendedor, que disponibiliza capacitações e implantações para a criação de uma Rede de Governança Regional, na direção do Desenvolvimento Econômico Regional. As ações serão direcionadas para servidores e empreendedores nos seguintes eixos estratégicos: desburocratização e ambientes de negócios, implantação do SIM (Serviços de Inspeção Municipal), empregabilidade (inclusão produtiva), e agricultura familiar e formação de cooperativas.

Programa Consórcio Empreendedor

Na assinatura do convênio, estiveram presentes o prefeito de Jacareí, Izaias Santana, o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Walker Ferraz, além da representante do Sebrae regional, Tatiana Amorim.

Prefeitura de Jacareí

“Este convênio irá alavancar muitos projetos de diversas Secretarias da Prefeitura e irá, também, promover a oportunidade de os municípios compartilharem serviços aumentando o volume de negócios entre empreendedores e empresários da nossa região”, afirmou o secretário interino.