Como manter o ar da sua casa limpo e purificado? Veja algumas dicas

Ter um ambiente bem ventilado e com o ar purificado é ideal para evitar problemas respiratórios e outras infecções

Novos hábitos de higiene e limpeza foram implantados na rotina de todo mundo por conta da pandemia de COVID-19, como lavar bem (e sempre) as mãos, usar álcool em gel quando não tiver água e sabão por perto, distanciamento social, etc. Estes são hábitos essenciais para evitar o contágio do coronavírus e, na realidade, de outros vírus também, como o vírus da gripe. O que muitas pessoas acabam se esquecendo, no entanto, é de que manter sua casa e seu local de trabalho muito bem arejados e ventilados também é fundamental para evitar contágios de possíveis doenças – virais ou não.

Com o fim do verão e a entrada do outono e, posteriormente, do inverno, as temperaturas ficam mais baixas e muitas janelas e portas permanecem fechadas durante esse período, o que pode ser um risco gravíssimo. Manter janelas abertas sempre que possível é apenas uma das medidas que podem ser tomadas, mas também existem outras. Para quem mora em lugares mais quentes, é interessante investir em um ar-condicionado. A limpeza do ar deve ser recorrente – especialistas indicam que a limpeza deve ser feita de seis em seis meses, para evitar o acúmulo de poeira e restos de insetos. Em lugares mais frios, é interessante manter as janelas abertas durante o dia e fechá-las à noite.

Algumas pessoas também investem em plantas purificadoras, como é o caso da clorofito. Esta planta é também conhecida como “gravatinha” e “paulistinha” e já está tomando cada vez mais conta dos lares brasileiros: ela é capaz de filtrar substâncias nocivas à saúde, como o formaldeído, o que a torna bastante eficaz na purificação do ar. Outra planta presente nos lares brasileiros é o lírio-da-paz, que é capaz de remover a amônia do ar do ambiente.

Outra alternativa é investir em um purificador de ar. O aparelho que purifica o ar tem uma boa eficácia e deve ser comprado de acordo com a potência dele para o ambiente em que deseja usá-lo. O interessante é colocá-lo no quarto para manter o ambiente saudável e ainda eliminar mofo, bactérias e até ácaros. Assim como o ar-condicionado, é fundamental fazer a manutenção e limpeza do aparelho com frequência, para manter seu bom funcionamento.