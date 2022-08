Após revelar que irá estampar capa de revista masculina, Influencer com 80k em sua rede social @willsousa.oficial william nos contou que irá gravar seu primeiro podcast a convite do @tonamirapodcast na terça feira 23/08 as 20h um bate papo sobre moda, beleza e superação. Mais um passo importante para sua carreira.



William Sousa