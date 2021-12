Fim de ano da Band traz programas especiais, filmes e shows exclusivos

MasterChef com famosos, Natal Luz de Gramado e apresentação de Michael Bublé estão entre os destaques da programação

A Band preparou uma série de atrações para agitar o fim de ano. Nesta terça-feira (21), às 22h30, o público acompanha o MasterChef Especial de Natal com a presença de vários famosos. Na primeira prova, Adriana Birolli e Toni Garrido enfrentam Negra Li e Felipe Titto. A dupla que fizer o melhor hambúrguer com acompanhamento e molho vence a disputa.

No segundo desafio, as gêmeas nadadoras Bia e Branca Feres encaram os gêmeos lutadores Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. Os irmãos terão de preparar receitas natalinas de família.

Além do troféu, as duplas campeãs vão doar uma quantia em dinheiro e prêmios do programa para instituições beneficentes e contarão com uma torcida de peso direto do mezanino: os influenciadores digitais Niina Secrets, Diva Depressão e Bia Napolitano acompanham a primeira parte do talent show, enquanto Willou e Watson, Vittor Fernando e Carol Moreira participam da segunda parte. Todos eles passarão por mini provas para garantirem os aventais personalizados.

A Relargada

Na quarta-feira (22), às 22h45, a Band apresenta o programa 2021: A Relargada para relembrar os momentos esportivos que chamaram atenção ao longo do ano. Histórias de superação, alegria e tristeza serão destaque, assim como os eventos transmitidos pela emissora, entre eles, Fórmula 1, Porsche Cup, Copa Truck, Stock Car, Campeonato Brasileiro Feminino, Alemão, sub-20 e NBA. A apresentação ficará a cargo de Cris Dias, Glenda Kozlowski, Livia Nepomuceno e Renata Fan.

The Chef

Na sexta-feira (24), véspera de Natal, o The Chef vai ao ar direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, a partir das 9h. Edu Guedes e Lucas Salles trazem matérias especiais e mostram a culinária e a cultura da região no Natal Luz.

Já o Melhor da Tarde exibe um programa temático com reportagens em outros estados mostrando a decoração natalina, além de receber o padre Patrick Fernandes, que virou fenômeno no Instagram respondendo às caixinhas de perguntas feitas por seus mais de 4 milhões de seguidores de forma bem-humorada. A atração, que vai ao ar a partir das 14h para São Paulo e às 15h para todo o Brasil, relembra ainda a visita de Catia Fonseca ao topo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Especial Band no Natal Luz de Gramado

No mesmo dia, os telespectadores acompanham o Especial Band no Natal Luz de Gramado, às 22h45. Gravado no Lago Joaquina Rita Bier, o show comandado por Daniel Boaventura conta com a participação de convidados especiais, como os cantores Felipe Araújo, Luiza Possi, Bryan Behr emais de 30 bailarinos e artistas circenses do espetáculo “Natalis – A Criação”.

Para fechar o Natal com chave de ouro, a Band exibe com exclusividade na TV aberta um show especial do cantor canadense Michael Bublé. O evento, que comemora os 10 anos do álbum “Christmas”, será exibido no sábado (25), às 23h45.

MasterChef Especial de Natal

Na última terça-feira do ano, 28 de dezembro, às 22h30, a emissora apresenta o MasterChef Especial de Ano Novo trazendo novas duplas de famosos em prol de instituições de caridade. Na primeira prova, Dudu Nobre e Cafu encaram Paula Fernandes e Gustavo Mioto.Os convidados vão cozinhar umprato de festa em que a carne seja protagonista. Enquanto isso, os influenciadores digitais Rafa Uccman, Lucas Guedez, Gabi Lopes e Negrete acompanham cada detalhe do mezanino depois de passarem pelo desafio dos aromas.

No segundo desafio, Duda e Leda Nagle duelam com Leo e Ronnie Von. Pais e filhos terão de preparar uma pizza perfeita. Os influenciadores digitais Foquinha, Danielle Diz, Isaías e Rafa Almeida torcem do mezaninoapós participarem de uma mini prova que exigirá muita criatividade.

Retrospectiva 2021: Um Olhar para 2022

No Jornalismo, a Retrospectiva 2021: Um Olhar para 2022 será exibida no dia 29 de dezembro, às 22h45, reunindo os principais acontecimentos de 2021 e trazendo o olhar de especialistas em diferentes áreas com suas perspectivas para o ano que vem. Entre os temas abordados estão pandemia, educação, inflação, eleições, crise, meio ambiente e 5G. O programa ainda relembra as despedidas da cantora sertaneja Marília Mendonça, do ator Tarcísio Meira, do humorista Paulo Gustavo, do sambista Nelson Sargento, entre outros.

Melhor da Tarde

No último dia do ano, o Melhor da Tarde recebe a banda Jammil e Uma Noites, que fará uma apresentação exclusiva relembrando seus sucessos e clássicos de outros cantores. O programa vai ao ar a partir das 14h para São Paulo e às 15h para todo o Brasil.

Filmes

Na próxima sexta-feira (24), à 00h30, a Band apresenta o filme “Um Dia de Louco”, protagonizado por Steve Martin. No domingo (26), às 10h30, o público confere “Um Toque de Felicidade”. Mais tarde, às 18h, o longa-metragem “Os Produtores” anima a tela da emissora.

No dia 31 de dezembro, “O Peste” vai ao ar às 22h45. Logo em seguida, à 00h30, o público confere o filme “A Louca! Louca História de Robin Hood” para fechar 2021 com chave de ouro.