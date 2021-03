Binder cria campanha contra a dengue para a Prefeitura de São José dos Campos

Campanha alerta sobre a importância da prevenção para não dar chances ao mosquito Aedes Aegypti

A Binder é a responsável pela criação de uma ampla campanha para a Prefeitura de São José dos Campos contra a dengue. Com o conceito “Não fique moscando”, a campanha tem um caráter educativo e incentiva a população a manter os hábitos de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti.

Para engajar ainda mais o público e tornar o conceito parte do dia a dia das pessoas, a Binder desenvolveu uma comunicação leve e divertida . Os dois filmes da campanha trazem um protagonista jovem que conversa diretamente com o público sobre situações do cotidiano. Em um dos filmes, o roteiro cita a visita à casa de um vizinho e faz um paralelo com a pandemia, reforçando a necessidade de também manter o distanciamento do mosquito. Já no outro filme, a mensagem destaca uma situação corriqueira dentro de casa com o texto “Nestes tempos de pandemia aqui em casa, todo mundo ganhou uma função. Mas minha esposa diz que eu faço tudo errado. Ah! Tudo bem, pelo menos eu não tô moscando. Aí, esses dias, eu limpei bem as calhas, virei as garrafas e desfiz dos pneus velhos. Tudo isso para não dar chance para o mosquito da dengue. Minha esposa? Ficou feliz, claro! Ainda bem que eu acertei na mosca. Quer dizer, no mosquito. Previna-se!

Lorena Oliveira, diretora da Binder

“Embora todos estejam com os olhos voltados à COVID-19, a campanha alerta para a necessidade de se observar o risco da dengue, que também pode matar, e atuar para preveni-la”, afirma Lorena Oliveira, diretora da Binder.

Além dos filmes, a campanha conta com anúncios, spots de rádio, busdoor e peças para redes sociais.

Os filmes estão disponíveis neste links – filme 1 e filme 2.

FICHA TÉCNICA

Agência: Binder

Cliente: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Campanha: Dengue

Peça: filmes 30″

Produtora: Manaia Digital

Diretor: João Pinotti

Criação: Cauby Tavares, Silvio Rodrigues e Diogo Arruda

Diretora de Operações: Lorena Oliveira

Atendimento: Daniel Timm

RTVC: Márcio Monteiro

Mídia: Tatiana Musto

Peças: filmes para TV, peças para jornais, rádio, meio digital

Aprovação: Giselle Barros

Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 138 colaboradores, escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e operações nos estados de Minas Gerais e Ceará. O portfólio de clientes inclui a Unimed-Rio, os shoppings administrados pelo grupo Ancar nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Natal e Fortaleza; o trade nacional da Oi, Chevrolet, Óticas do Povo, Vale, Energisa, Ambev, Capemisa, Sebrae-RJ, Texaco Lubrificantes e IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás & Biocombustíveis, entre outros.

