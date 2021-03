Dia da Mulher: Apresentadoras comandam programação regional da TV Band Vale neste 8 de março

Apresentação de Os Donos da Bola, Band Cidade 1ª e 2ª Edição, Falando Nisso e Vale Urgente será exclusivamente de mulheres

A programação regional da TV Band Vale estará bem representada neste 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Em homenagem à data, os programas regionais serão apresentados, exclusivamente, por mulheres.

Os Donos da Bola

A partir de 12h30, Andressa Lopez, ao invés de ter como companheiro no programa Antonio Carmo que está diariamente com ela, no dia 8 de março terá a companhia de Larissa Muradi, apresentadora do Stereo News, da Stereo Vale, no Os Donos da Bola Vale.

Andressa Lopez & Larissa Muradi-Foto:Divulgação

Falando Nisso

Para a apresentação do Falando Nisso, às 13h30, Solange Moraes que divide a apresentação com Lucas Sanseverino, dará lugar para Shirley Souza apresentadora da Rádio Stereo Vale do programa Euquesei.com

Vale Urgente

Sandra Riva às 16h entra no ar com o Vale Urgente, originalmente apresentado por Tony Bleid.

Caroline Rossasi & Débora Pedroso-Foto:Divulgação

Band Cidade 1ª e 2ª Edição

Às 18h50, a repórter Caroline Rossasi substitui Otávio Baldim e forma dupla com Débora Pedroso na bancada do Band Cidade 2ª Edição.

Sandra Riva -Foto:Divulgação

Mulheres em evidência

Além do reforço na apresentação, a programação regional da TV Band Vale contará com reportagens e entrevistas especiais relacionadas ao Dia da Mulher ao longo de todo 8 de março.

No Donos da Bola, você conhecerá a trajetória emocionante da nadadora paratleta Rosana Selicani. As duas edições do Band Cidade trarão histórias de mulheres que tiveram que adaptar toda sua rotina devido à pandemia do Covid-19.

O telespectador do Vale Urgente assistirá às tradicionais informações de segurança pública e prestação de serviços. Mas na edição de 8 de Março, todas entrevistadas serão mulheres.

TV Band Vale

Para Giselle Estefano, diretora executiva do grupo Band Vale, a iniciativa visa conscientizar o protagonismo da mulher nos dias atuais.

Dia da Mulher

“Essa iniciativa tem o objeto não só de promover o Dia da Mulher na grade da TVBANDVALE, mas também conscientizar a nossa audiência, através das matérias jornalísticas, que trazem o protagonismo da mulher em seus respectivos segmentos com histórias que são inspiradoras para todas nós”, disse.