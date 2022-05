Grag Queen lança 1ª música em inglês, “You Betta”, com produção internacional

“Rainha do universo” se une a responsáveis por hits de Britney Spears e Camila Cabello

Grag Queen, nova sensação do pop brasileiro, agora também é internacional! Eleita “rainha do universo” no reality show Queen Of The Universe, a cantora está, atualmente, nos EUA para cumprir agenda com 17 apresentações, e lança nesta quinta-feira (12) sua primeira música em inglês, “You Betta”, em parceria com os produtores Leland, Cole e Jesse, responsáveis por sucessos de Britney Spears, Camila Cabello, Bebe Rexha, Bebe Rexha, David Guetta e Snoop Dog, entre outros.

“You Betta”

A primeira performance de “You Betta” será simplesmente no “RuPaul’s Drag CON 2022”, maior evento de cultura drag do mundo, simultaneamente ao lançamento do clipe. É lançamento mundial que chama!

“Foi um sonho realizado! Grag é uma artista incrível e com uma presença tão forte, então ajudar a dar vida e amplificar a personalidade e a voz de Grag foi muito divertido”, comemora Jesse Saint John, compositor de ícones do pop como Lizzo, Loona, Britney Spears, Camila Cabello, Saweetie, Lauv, LANY, The Neighbourhood, Kim Petras e outros.

Vencedor de seis Grammys, Cole MGN trabalhou com Beck, Snoop Dogg, Christine & the Queens, Anderson .Paak, G-Eazy, Ariel Pink, John Cale, Kossisko, DāM-FunK, Charlotte Gainsbourg, Blood Orange, Nite Jewel, The Vaccines, Washed Out, Sky Ferreira e Terror Jr., entre outros. Foi membro da turma inaugural do Departamento de Música Gravada Clive Davis da NYU.

Leland (também conhecido como Brett McLaughlin) é um compositor e produtor executivo responsável por hits de Ava Max, Selena Gomez, Troye Sivan, BTS, Ariana Grande, Kelsea Ballerini, Charli XCX, Lauv e muito mais. Indicado ao Globo de Ouro, trabalhou em “RuPaul’s Drag Race” e na primeira temporada de “Queen Of the Universe”, competição vencida por Grag Queen após superar 14 rainhas de 10 países.

“Escrever ‘You Betta’ com Grag, Jesse Saint John e Cole MGN foi muito divertido. Grag não pode deixar de infundir sua personalidade contagiante em suas músicas e ‘You Betta’ é um exemplo perfeito disso”, afirma Leland sobre o novo single da cantora.

Talento da SB Music, Grag Queen gravou em novembro de 2021 seu EP, “Desperta”, com cinco faixas, disponível nas plataformas digitais. Em junho, pela gravadora, lançou o hit de estreia, “Bota Fé”, que ultrapassou 1,2 milhão de visualizações no YouTube e de streams no Spotify. E, para 2022, a artista prepara seu primeiro álbum.

“Este álbum certamente vem para se comunicar com todos os povos. Misturas inusitadas de idiomas, ritmos e muito ‘didiridau’ (risos). Não vejo a hora de vocês terem acesso a algo tão especial para mim e para todos que fazem parte da jornada”, pontua Grag.

Grag Queen

Grag Queen, nome artístico de Grégory Mohd, nasceu em Canela (RS), em 29 de junho de 1995. Formou-se na Escola das Artes do Natal Luz de Gramado, nas modalidades de Teatro e Técnica Vocal, em 2009 e 2010.

Antes de iniciar sua carreira como drag queen, participou do evento Natal Luz de Gramado, em 2009 e 2011, nos espetáculos O Grande Desfile de Natal e Auto de Natal. Em 2009, integrou também o especial de Natal da Xuxa. Trabalhou na Chocofest Gramado entre 2010 e 2012 e, em 2010 trabalhou na Parada de Natal e descida do Papai Noel no Sonho de Natal, em Canela.

Em 2014, viajou para Nova York e estudou em escolas credenciadas pela Broadway, em um conservatório de inverno ministrado por antigos e atuais cantores dos principais musicais norte-americanos. Durante quatro anos, foi protagonista do musical Korvatunturi. Também fez parte do show Bellepoque, em Gramado, onde cantou clássicos burlescos em 2015 e 2016 e foi vocalista do duo de Drag Queens Armário de Saia.