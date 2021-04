Secretaria de Assistência Social de Jacareí mantém ações de abordagem social durante a pandemia

Equipes especializadas seguem atendendo a população da cidade e oferecendo os serviços de acolhimento social da Prefeitura

Mesmo em meio à pandemia do novo Coronavírus, equipes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jacareí mantêm as ações de abordagem social pelas ruas da cidade. Na segunda-feira (5), em parceria com as Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Segurança e Defesa do Cidadão, o serviço especializado abordou um grupo de dez pessoas no bairro Parque Meia-Lua, região norte da cidade.

Duas dessas pessoas, que se encontravam em situação de rua, aceitaram os atendimentos oferecidos e foram encaminhadas ao CAPS AD e à UBS do bairro, para receberem atendimento. A ação tem como objetivo acolher essa população e proporcionar, de forma gradativa, a possibilidade de saída das ruas.

Atendimento Social

As equipes especializadas em abordagem social realizam atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, percorrendo o território do município e ofertando à população em situação de rua os serviços do Centro Pop, Casa de Passagem, Caps AD, Caps II, Consultório de Rua, entre outros.

Foto:Prefeitura de Jacareí