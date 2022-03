Com restaurantes e pratos diversos, gastronomia é um dos atrativos do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

A propriedade all-inclusive tem nove opções de restaurantes, além de 23 bares e lounges

Na hora de escolher um destino de viagem, a culinária local é um dos principais quesitos para a tomada de decisão. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), a gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens do mundo.

Melhor ainda quando o turista pode encontrar uma grande variedade gastronômica em um só lugar. É o caso dos hotéis e resorts all-inclusive. Com hospedagens e alimentação inclusas nos pacotes, as experiências atraem quem pretende comer e beber com prazer sem se preocupar com custos ou qualquer limitação.

Que tal se além de tudo, você estivesse em uma praia paradisíaca do Caribe em um resort pé na areia? É o caso do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana que está entre os 20 melhores hotéis da cidade da República Dominicana, de acordo com a U.S. News & World Report.

Com nove restaurantes e 23 bares e lounges espalhados pelo hotel, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana agrada aos mais diversos paladares. O Bistro Med, por exemplo, é referência na culinária mediterrânea e libanesa, com pratos como falafel, tabule, quibe e shawarma. O Pizzeto oferece pizzas em forno a lenha, com opções também de pratos vegetarianos; e o Montserrat Manor é o especialista em carnes de alta qualidade trazidas diretamente de Chicago.

O Market é recomendado para quem gosta de comidas de ruas. O restaurante reúne vários dos pratos mais atrativos do mundo com ingredientes locais e seleção de coquetéis artesanais. O ambiente assemelha-se a uma estufa contemporânea luxuosa com traços de um jardim tropical.

Para quem aprecia a culinária mexicana, o Los Gallos é a opção mais requisitada. Há tequila, guacamole, tacos e pratos que variam na intensidade da pimenta no tempero. Os amantes da cozinha asiática e japonesa também podem se deliciar no Zen e quem prefere degustar os pratos locais pode optar pela Isla, com culinária típica do Caribe.

Há ainda opções para quem gosta da gastronomia italiana, como spaghetti à bolonhesa, penne ao forno, fettuccini, lasanha, ravioli e risotos no restaurante Ciao; aqueles que preferem burgers, empanadas argentinas, ceviches e outras comidas americanas também podem aproveitar o Toro. E para quem não quer deixar de lado a comida brasileira, o Ipanema Brazilian House é o especialista em pratos típicos do Brasil.

Uma das vantagens dos restaurantes é que nos cardápios também há opções indicadas para quem é vegetariano, vegano, ou possui alguma intolerância alimentar, além de também ofertarem doces e sobremesas.

“Os menus apontam quais pratos possuem ou não glúten ou lactose, por exemplo, além de termos opções de pratos requintados para quem não come carne. O intuito do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana é possibilitar que os hóspedes tenham as melhores experiências sem precisar se deslocar e gastar a mais com a alimentação”, ressalta o diretor corporativo para a América Latina da RCD Hotels, Leonel Reyes.

Recentemente, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana incorporou uma experiência gastronômica multissensorial, que permite que os hóspedes apreciem os pratos de forma a despertar outros sentidos, como a visão, a audição, o olfato e o tato. Para isso, uma mesa táctil, um projetor em alta resolução com realidade aumentada, aromatizadores e sons ambiente foram implementados no ambiente para proporcionar uma vivência diferenciada aos usuários.

Além dos nove restaurantes e 23 bares e lounges, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana também conta com o maior cassino da região, alojamentos cinco estrelas, piscinas e um campo de golfe projetado pelo maior vencedor de torneios do mundo. Os interessados em conhecer mais sobre o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana podem acessar o site dos Hard Rock Hotels.

A RCD Hotels é a empresa responsável pelo marketing e comercialização de resorts e do recém-aberto Nobu Hotel Chicago. As propriedades da marca Hard Rock no México e Caribe pertencem e são operadas pela RCD Hotels, sob o regime de concessão de licenças acordado com a Hard Rock International.

Entre as propriedades, estão a Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (o primeiro Hard Rock Hotel all-inclusive do mundo), na República Dominicana, e as propriedades no México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya e Hard Rock Hotel Los Cabos. Opera, ainda, o Nobu Hotel Los Cabos e UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, empreendimento com marca própria e proposta hoteleira focada na exclusividade e luxo all-inclusive.

