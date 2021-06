Mercure Colinas oferece a proximidade das montanhas e a comodidade de uma grande cidade

Situado na desenvolvida São José dos Campos, o hotel está a apenas 83km de Campos do Jordão e 86km das praias do Litoral Norte

A procura pelo frio da Serra da Mantiqueira nessa época do ano é quase uma regra. Mas a disponibilidade, os preços e até o conforto podem ser afetados pela alta demanda de turistas. Por isso, se hospedar próximo à principal cidade desse roteiro pode ser uma excelente alternativa para quem procura o charme da Serra e não abre mão da comodidade.

Nesse sentido, o Hotel Mercure Colinas é uma das opções mais atrativas. Situado em São José dos Campos, o hotel conta com tarifas especiais para quem não abre mão do conforto.

O Mercure Colinas oferece uma estrutura com serviços de qualidade para você passar o dia ou um final de semana. O hotel oferece acesso livre a piscina e centro fitness, além de um cardápio cuidadosamente elaborado pelo chef da casa para atender a todos os gostos no MBar & Cozinha, com destaque para o Terroir, um filé mignon grelhado ao molho de vinho tinto, purê de mandioquinha e aspargos frescos.

“De férias na cidade”

Além disso, o hotel está com um pacote especial para a família no mês de julho. O “De férias na cidade” é um pacote que inclui hospedagem com café da manhã, balde de pipoca, refrigerante, e mini hambúrguer para até 2 adultos e 2 crianças. Além disso, o Mercure Colinas segue todas as normas de segurança e higienização orientados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), com o selo All Safe e certificação Bureau Veritas, garantindo a segurança de toda a família.

Mercure Colinas

Instagram: @ mercuresjcolinas