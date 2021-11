Santander abre inscrições para curso de formação focado em negócios com impacto social positivo

Os dez empreendimentos que mais se destacarem no curso online receberão consultoria especializada para seus negócios

O Santander está com inscrições abertas para o Santander X Formação | Impulsionar com Prospera, curso voltado a empreendedores e negócios brasileiros com algum impacto social positivo, realizado em parceria com o Prospera, programa de microcrédito do Banco. As inscrições irão até 14 de dezembro de 2021 e a formação será dividida em três etapas:

Santander X Formação | Impulsionar com Prospera

Para a primeira fase, 150 empreendimentos sociais serão selecionados de acordo com a contribuição que podem dar aos desafios das comunidades onde atuam. Os participantes terão aulas online de gestão de negócios, a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Elas serão divididas em quatro módulos – Marketing e vendas, Crescimento e franquia, Administração, Precificação e finanças –, e um fórum online estará disponível para dúvidas e networking entre os alunos.

Na segunda etapa, os 10 participantes com melhor desempenho na fase anterior terão acesso a quatro semanas de sessões para o desenvolvimento de seus negócios. Serão escolhidos aqueles que tiverem 100% de participação nos módulos da formação anterior, alta performance na resolução dos exercícios, e engajamento no fórum. A consultoria será com a Impulsa, empresa global especializada em orientação, formação e capacitação de empreendedores, pequenas e médias empresas, e seus parceiros. Além de reuniões semanais em grupo, com especialistas da instituição, os empreendedores terão uma sessão individual de coaching, com recomendações específicas às suas áreas de atuação. Seis meses após essa fase, terão uma última reunião de alinhamento. Os 10 finalistas ainda poderão gravar um vídeo para ser usado na promoção de seu próprio negócio e nas futuras edições do SantanderX.

Na última etapa, os três negócios mais destacados receberão um reconhecimento financeiro, entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, para o desenvolvimento do seu empreendimento social. O valor vai variar de acordo com a performance em todo o programa e a aplicação dos aprendizados adquiridos.

“Buscamos empreendedores, iniciativas e negócios que queiram solucionar problemas sociais, culturais ou ambientais na região onde atuam, com ou sem fins lucrativos. Nosso enfoque é na contribuição que podem dar à sociedade e à melhoria na qualidade de vida das pessoas em seu entorno”, avalia Alexandre Castelano, superintendente executivo do Prospera Santander Microfinanças.

Inscrições: até 14 de dezembro de 2021

Site: www.santanderx.com

Fase 1: curso online a partir do dia 10 de janeiro de 2022

Fase 2: a partir de 31 de janeiro 2022

Critérios: O responsável pela inscrição deve ser um dos sócios do empreendimento e maior de idade, ter seu negócio ativo há mais de seis meses e faturar até R$ 360 mil (bruto anual). Não há a necessidade de possuir CNPJ. Também é necessário possuir habilidades para manuseio de computador ou smartphone e internet disponível para acessar as aulas, além de interesse em desenvolver o negócio e concluir 100% o programa.