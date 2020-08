Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre lança serviço My Space

Produto prevê a otimização dos quartos em escritórios, com privacidade, conforto e segurança 24h por dia

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre anuncia o lançamento do serviço My Space, com ambientação dos apartamentos em espaços únicos para o desenvolvimento de trabalhos com toda segurança, privacidade e tranquilidade necessárias para a execução de atividades com alta produtividade e excelência.

My Space

Os apartamentos são adaptados da maneira que o cliente deseja, sendo um espaço eficiente e confortável como em sua casa. Projetado de acordo com as normas municipais de cada região, o serviço está disponível durante 24 horas, em todos os hotéis da rede.

Prevenção do Coronavírus

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre está seguindo o seu rigoroso protocolo de segurança e as regras do decreto de distanciamento controlado em função da pandemia da covid-19 assinado pelo Governo do Rio Grande do Sul. Para uma maior segurança, a Blue Tree Hotels desenvolveu o Manual de Boas Práticas contra a covid-19 (link) e criou comitês integrados por seus diretores e gerentes, parceiros, fornecedores e especialistas, e uma Equipe de Proteção da Saúde e ações internas para atendimento a casos suspeitos ou confirmados assintomáticos.

Para mais informações e reservas, acesse:www.bluetree.com.br

Blue Tree Hotels

A Blue Tree Hotels, de propriedade do grupo Chieko Aoki Management Company, conta com 22 empreendimentos no Brasil, entre hotéis e um resort, totalizando mais de 4 mil apartamentos em 16 cidades de norte a sul do País, como: Bauru (SP), Barueri (SP), Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Lins (SP), Londrina (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Valinhos (SP).