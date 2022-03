LG é a patrocinadora oficial do Museu do Festival de Cinema de Gramado

A LG Business Solutions é a nova patrocinadora do Museu do Festival de Cinema de Gramado. Considerado um dos principais pontos turísticos da cidade, o espaço reabre suas portas nesta sexta-feira (11/3), apresentando ao público um novo projeto arquitetônico, com interatividade e experiência única para os visitantes.

LG

A LG estará presente no local oferecendo sua alta tecnologia por meio de 53 telas Smarts TVs e Vídeo Walls de 46 polegadas, oferecendo inovação para o público com modernas projeções, posicionando a área da LG Business Solutions como impulsionadora para que os negócios atinjam seus objetivos e entreguem melhores resultados.

Para Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas para o mercado B2B da LG, a participação da LG integra as soluções da marca com experiência e conectividade. “Essa parceria faz parte dos pilares da LG, reforçando nosso compromisso com a cultura, apresentando um universo futurístico e incentivando as pessoas a conhecerem mais sobre a história do cinema”, afirma o executivo.

O museu recebe uma exposição fixa, que conta com 27 espaços dedicados a trajetória da cidade e do Festival de Cinema de Gramado, assim como a sua importância para o cinema Nacional e Latino. Mais informações sobre o museu e agenda de visitas podem ser acessadas aqui.

A LG Business Solutions oferece tecnologias avançadas para manter ambientes seguros e confortáveis em empresas, além de maior interatividade. Conheça mais sobre nossos diferenciais no site.

LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance ﹠ Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site (Clique Aqui) para obter as últimas notícias.

LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.



Museu do Festival de Cinema de Gramado