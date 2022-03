Como não errar no processo de contratação de sua empresa

Buscar fazer escolhas assertivas no processo de contratação de novos funcionários é um ponto central para bons resultados em uma empresa, uma vez que o capital humano é um dos principais ativos.

Pode-se considerar aqui a importância desses processos tanto para questões administrativas, quanto para o desempenho e a produtividade da empresa, refletindo nos mais diversos aspectos de seu funcionamento.

Os colaboradores são o motor para o desempenho de todas as atividades essenciais para o funcionamento de uma empresa. Além disso, são a fonte de inovações e a garantia da vantagem competitiva no mercado em seu segmento.

Dessa forma, o processo de contratação é crucial, tendo uma função altamente estratégica, uma vez que são os profissionais que determinam o sucesso da organização.

Como entrevistar um candidato?

Em uma empresa como uma distribuidora de baterias, o ponto central do processo seletivo de contratação de funcionários é a entrevista. Mesmo com testes e dinâmicas, é na entrevista que se tem um contato direto e claro com cada candidato.

Logo, é importante que a entrevista seja sempre bem preparada, com a busca pelas informações mais relevantes e consistentes para a tomada de decisão.

Para traçar o perfil da vaga é importante ter um pensamento estratégico, tendo em mente pontos como:

Os valores e a missão da empresa;

Os requisitos e atribuições do cargo;

As características pessoais necessárias;

Os benefícios que serão oferecidos ao novo colaborador.

Essas são informações que você deve usar para avaliar a compatibilidade de cada candidato com a vaga. Com os currículos em mãos você já terá uma série de informações importantes que você deve considerar durante a entrevista.

Com sua análise prévia bem feita, você economiza tempo e se prepara para a entrevista, gerando melhores resultados. Depois elabore o seu roteiro de perguntas, com um direcionamento cuidadoso para a objetividade.

Em alguns casos uma pergunta mais direta pode render bons resultados, em outros é preciso deixar o candidato explanar mais sobre suas ideias para extrair informações úteis.

Comece com perguntas que questionem o perfil técnico do candidato, avaliando sua experiência e familiaridade com um projeto de terraplenagem, por exemplo.

Para direcionar suas perguntas, pense na realidade do cargo oferecido e nas habilidades necessárias para tal. Trate cada candidato como um cliente, pois sendo contratada ou não, cada pessoa está tendo uma experiência com sua marca.

Causar uma má impressão vai contribuir para gerar propaganda negativa para seu negócio, o que não é desejável.

Procurando o candidato ideal para a vaga

Como você pode ver até aqui, é muito importante elaborar um perfil ideal para a vaga e isso envolve três aspectos básicos: o perfil pessoal, o profissional e o técnico.

Perfil técnico

O perfil técnico necessário para uma empresa de pavimentação é aquele relacionado à formação, aos conhecimentos práticos e a experiência de cada candidato.

Esse é um aspecto que tem uma ênfase menor que os demais, pois é possível suprir lacunas técnicas com bons treinamentos corporativos.

Em alguns casos é até mais interessante para a empresa contratar funcionários com menos experiência ou conhecimento, de forma a poder moldá-lo para seu mercado conforme as necessidades da empresa.

Assim, ele não apresenta hábitos que podemos chamar de vícios típicos de profissionais que já tem um amplo histórico.

Perfil profissional

Existem diferentes tipos de perfis profissionais que são encontrados no mercado de trabalho e nem todos eles são adequados a qualquer vaga. Veja a lista dos principais perfis:

Líder;

Liderado;

Sonhador;

Executor;

Comunicativo;

Introspectivo;

Focado;

Dinâmico;

Prático;

Analítico.

Todos contam com características positivas, sendo que algumas se enquadram mais para o desenvolvimento de certas atividades e outras não.

Um vendedor, por exemplo, precisa ser mais comunicativo, enquanto um trabalhador para a equipe de produção tem que ter um perfil executor.

Já um designer de produtos, como laje lisa protendida deve ter um perfil mais sonhador, enquanto um contador precisa ser focado. Percebe a diferença?

Perfil pessoal

A análise do perfil pessoal de um candidato envolve seus valores e sua cultura, que precisam estar de acordo com a cultura organizacional da empresa.

É preciso saber o que é importante para o candidato, quais são seus padrões éticos, quais são as causas que acredita e defende, bem como sua lealdade e comprometimento com a carreira.

Todas essas questões tratam de aspectos enraizados no indivíduo, e que precisam ser considerados antes de uma contratação.

Esteja certo que se o profissional não apresenta compatibilidade com a empresa, o processo de contratação não será bem sucedido, independentemente de seu currículo.

Por exemplo, um profissional que acredite que educação formal é algo desnecessário e ultrapassado não é adequado para uma empresa que tenha como objetivo promover o acesso à educação, sendo melhor procurar outro candidato.

Dicas para o processo de contratação

Pontuamos a seguir 7 dicas para você não errar no processo de contratação de novos funcionários em sua empresa. Confira!

1. Faça uma definição detalhada da vaga

Principalmente para uma orientação pessoal do recrutador de uma empresa de acompanhamento de obras, é preciso mensurar todas as características necessárias no novo colaborador.

Isso é muito mais importante que a divulgação externa da vaga, pois só com esse perfil em mente você será capaz de escolher o melhor profissional para a função.

Não se atenha na hora de levantar informações relevantes, características, potenciais e competências importantes para te orientar durante o processo.

2. Elabore um anúncio adequado

Após ter sua diretriz bem definida sobre o perfil de colaborador que você precisa para ocupar uma vaga de trabalho, é o momento de fazer um anúncio adequado a esse perfil.

Informe de forma transparente todas as informações pertinentes, como carga horária, remuneração, benefícios e outros detalhes.

Se ao encontrar o profissional perfeito para a vaga, mas ele não aceitar as condições oferecidas pela empresa no momento da contratação você desperdiça tempo e dinheiro nesse processo.

3. Faça a divulgação nos canais certos

Para uma empresa de cobertura metálica, tão importante quanto a criação de um anúncio adequado, é a escolha dos melhores canais de divulgação.

É preciso saber onde encontrar o perfil de colaborador desejado, fazendo a informação chegar até as pessoas certas para o cargo.

4. Analise os currículos selecionados

Um bom entrevistador precisa conhecer bem o currículo dos candidatos para o bom andamento do processo seletivo, principalmente para direcionar a entrevista.

A partir de suas observações ao conteúdo do currículo, você criará tópicos e questões que irão nortear a entrevista, de forma a propiciar que você conheça bem quem está diante de você.

5. Crie um ambiente acolhedor durante a entrevista

Durante um processo seletivo para uma fábrica de bota para açougueiro é comum que as pessoas fiquem tensas. No entanto, em um momento de avaliação, isso pode interferir no quanto você consegue saber se a pessoa é ou não adequada para a função.

Devido à tensão você pode ter um excelente colaborador em potencial que trave na hora da entrevista, perdendo a oportunidade ideal. Justamente para evitar esse tipo de situação, é importante criar um ambiente acolhedor e receptivo durante essa interação.

Lembrando que é seu papel orientar e direcionar o processo para obtenção das informações certas para a tomada de decisão.

6. Apresente a empresa aos candidatos

No momento da contratação é fundamental que o candidato saiba exatamente em que meio está ingressando, para evitar desistências e problemas como a rotatividade de pessoal.

Apresente detalhadamente a empresa a cada potencial futuro colaborador, dando todos os detalhes cabíveis nesse momento sobre a vaga.

7. Tenha critérios sólidos e bem definidos

Para escolher o colaborador certo para sua empresa é importante ter cuidado com fatores pessoais que podem influenciar sua escolha, como simpatia e afinidade.

Algumas vezes você pode se deparar com excelentes pessoas para se tornarem um amigo, mas isso não quer dizer que seja o profissional ideal para a vaga de projeto elétrico predial.

Considerações finais

O processo de contratação de novos funcionários é complexo, e demanda tempo e dedicação para a obtenção de bons resultados.

Pode ser difícil identificar o melhor candidato somente através da entrevista, por isso é importante usar outros instrumentos como as dinâmicas de grupo, provas técnicas e testes psicológicos.

Existem empresas especializadas na seleção de novos candidatos, e isso pode auxiliar sua empresa nesse momento.

Mesmo com a contratação de agências para a terceirização da contratação é importante uma participação direta da empresa para encontrar o profissional certo.

Os recrutadores precisam ter um perfil amigável e receptivo para entender o processo e conduzi-lo com habilidade.

Com as dicas que você conferiu neste artigo e considerando as particularidades da sua empresa, certamente você irá acertar no processo de contratação de funcionários.

Invista na capacitação do profissional responsável pela seleção a fim de que ele faça a escolha da pessoa adequada para a vaga.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Werner Heiber por Pixabay