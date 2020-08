Quinze unidades Blue Tree Hotels recebem prêmio Travellers’ Choice, do TripAdvisor

Hotéis fazem parte dos 10% melhores do mundo

A Blue Tree Hotels recebeu do TripAdvisor o prêmio Travellers’ Choice 2020. A premiação, que acontece todos os anos, analisa as avaliações, pontuações e itens salvos por viajantes.

Ao todo, 15 unidades da rede fazem parte do seleto grupo dos 10% melhores hotéis do mundo, sendo elas: Blue Tree Towers Anália Franco (SP), Blue Tree Premium Alphaville (SP), Blue Tree Premium Faria Lima (SP), Blue Tree Premium Paulista (SP), Blue Tree Thermas de Lins (SP), Blue Tree Towers Valinhos (SP), Blue Tree Towers Bauru (SP), Blue Tree Garden Bauru (SP), Blue Tree Premium Manaus (AM), Blue Tree Premium Jade Brasília (DF), Blue Tree Towers São Luís (MA), Blue Tree Towers Saint Michel Curitiba (PR), Blue Tree Premium Londrina (PR), Blue Tree Towers Caxias do Sul (RS) e Blue Tree Premium Florianópolis (SC).

Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels

Segundo Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels, a marca prioriza as boas práticas do bem-cuidar, bem-servir e bem-receber. “Surpreendemos os clientes com experiências inéditas, muito além dos valores esperados. Garantimos o seu encantamento desejando que, quando deixe os nossos hotéis, a pessoa sinta-se melhor e mais energizada do que quando chegou. Caso recebamos alguma reclamação, sempre agradecemos com humildade e retornamos imediatamente, indicando que a avaliação foi muito importante para a melhoria do padrão e crescimento profissional de toda a equipe”, comenta.

A empresária ainda afirma que o objetivo é conquistar o prêmio para todas as unidades. “Mesmo com esse bom resultado de cerca de 70% da rede, vamos continuar buscando o melhor atendimento. É importante refletir sobre o que o cliente quer, uma vez que nós desejamos cuidar dele com uma estadia inesquecível”, ressalta.

TripAdvisor

O TripAdvisor é um site de viagens que fornece informações e opiniões de usuários sobre hotéis, restaurantes, pousadas, companhias aéreas, destinos, entre outros. Criado em 2002, o Travellers’ Choice, anteriormente conhecido como Certificado de excelência, é a homenagem máxima da plataforma para empresas do setor turístico.

Prêmio Travellers’ Choice 2020

Recentemente, a rede também conquistou o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo. Por conta da pandemia do coronavírus, a entidade criou esse projeto com o objetivo de incentivar a retomada do segmento de forma segura no País.

“As nossas unidades estão seguindo um rigoroso protocolo de segurança sanitária e as regras de distanciamento controlado. Criamos um minucioso manual de segurança no combate à Covid-19, sob orientação de especialistas, e que está disponível no nosso site”, pontuou a presidente.

Para mais informações sobre a rede hoteleira, acesse www.bluetree.com.br

Blue Tree Hotels



A Blue Tree Hotels, de propriedade do grupo Chieko Aoki Management Company, conta com 22 empreendimentos no Brasil, entre hotéis e um resort, totalizando mais de 4 mil apartamentos em 16 cidades de norte a sul do País, como: Bauru (SP), Barueri (SP), Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Lins (SP), Londrina (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Santo André (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Valinhos (SP).