Banco do Povo, em Jacareí, tem novo endereço

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que o Banco do Povo está atendendo em novo endereço, na Praça dos Três Poderes, nº 8, no 4º andar, dentro do Centro de Serviços Públicos (antigo Piazza Hotel). A mudança visa otimizar o atendimento aos munícipes.

Segundo Arildo Batista, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Banco do Povo, agora com casa nova, é um programa que oferece diversos benefícios. “Ele possibilita às pessoas físicas e jurídicas, inclusive MEI’s, o acesso ao microcrédito com juros mais baixos. Agora, junto ao prédio onde funcionam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sala do Empreendedor, que também oferecem vários serviços aos MEI’s e empreendedores, facilitará ainda mais a vida dos interessados”.

Banco do Povo

O Banco do Povo Paulista (BPP) é o Programa de Microcrédito Produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com as prefeituras.

Nele são oferecidos financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo. Com isso, pretende-se promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

Por meio do Banco do Povo é possível recorrer a linhas de financiamento sem burocracia e com taxas reduzidas, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. São requisitos mínimos para se tornar elegível ao crédito:

● Desenvolver atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP;

● Não possuir restrições cadastrais no SERASA e/ou CADIN Estadual;

● Apresentação do certificado do curso de capacitação.