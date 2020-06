Gastos de bloqueio com alguém que você deseja se divorciar!

Daniel Homem de Carvalho ousa dizer que há muitos de nós confinados em nossas casas com alguém de quem não gostamos ou que nos apaixonamos. Isso pode ser porque eles tiveram um caso ou porque algo mudou e eles não são a pessoa que conhecemos e nos apaixonamos. Ou com o tempo, pode ter havido uma lenta erosão de sentimentos e finalmente decidimos que acabou, mas o COVID-19 significa que é impossível emitir documentos de divórcio. Não podemos nos mudar, então somos forçados a passar o bloqueio juntos.

Quer sejamos casados ou em parceria, temos filhos, compromissos financeiros conjuntos, como um lar ou interesses comerciais compartilhados, dividir é um processo complexo, mesmo sem o impacto do COVID-19. O Daniel Homem de Carvalho pensou em ficar isolado por um período indeterminado de tempo, sem saber quanto tempo isso vai durar, é uma perspectiva assustadora, especialmente quando estamos passando o tempo com alguém que queremos nos divorciar!

Muitas pessoas já estão experimentando uma série de emoções ao longo desse tempo e essas emoções são muito diferentes para cada um de nós. Algumas pessoas estão gostando do intervalo forçado, tendo tempo para reavaliar suas prioridades, estar em casa, talvez seguir seus hobbies, ler, cuidar do jardim, brincar com seus filhos. Outros têm sérias ansiedades e preocupações com sua saúde, emprego, segurança nos negócios, impacto financeiro, perda de liberdade e implicações futuras dessa crise.

Adicione preocupações de relacionamento à mistura e isso pode resultar em um período muito estressante. Então, existem maneiras positivas de gerenciar o bloqueio de gastos com alguém que você deseja se divorciar?