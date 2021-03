Fundo Social arrecada alimentos durante a vacinação

“Vacina salva vidas. Sua doação também.” É com esse slogan que o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos inicia, nesta semana, uma campanha de arrecadação de alimentos junto aos postos de vacinação contra a covid-19.

Em cada local de vacinação haverá uma caixa identificada para a doação. Todo alimento arrecadado será entregue às entidades sociais cadastradas pelo Fundo Social. A doação não é obrigatória, mas os alimentos não perecíveis vão ajudar a quem mais precisa nesse momento onde a generosidade é essencial.

Entre as entidades cadastradas estão aquelas que cuidam de idosos, crianças e adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiências, entre outras. Todas elas têm necessidade de alimentos todos os dias.

Idosos com 71 anos completos ou mais vão começar a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira (24). Excepcionalmente, neste dia, a vacinação será feita somente nas 4 unidades da Casa do Idoso, das 8h às 17h e no drive-thru do Cefe, das 8h às 12h.

Nesta quinta (25) e sexta-feira (26), a vacinação continua incluindo idosos com 69 e 70 anos ou mais também poderão receber a 1º dose da coronavac. Nestes dois dias a vacinação segue nas Casas do Idoso e será feita também nas 40 Unidades Básicas, das 8h às 17h. No drive-thru do Cefe (av. Olivo Gomes, 100), das 8h às 12h.

Rua Euclides Miragaia, 508, Centro

Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos

Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde

Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana

