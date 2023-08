Espetáculo “Charivari Circo” da Cia LaMala em São José dos Campos

Espetáculo “Charivari Circo” da Cia LaMala busca inspiração nas caravanas de circo para a apresentar a união do circo tradicional e o contemporâneo, com experimentações ousadas, em cinco apresentações gratuitas pelo interior de São Paulo

Primeira apresentação será em São José dos Campos e, em seguida, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bragança Paulista e Votorantim recebem o Charivari Circo

Um casal de acrobatas viaja com seu pequeno vagão de praça em praça, criando encontros mágicos com o público, misturando realidade com fantasia. Crianças e adultos, de todas as idades, poderão aproveitar o espetáculo e despertar a imaginação. Senhoras e senhores, o espetáculo “Charivari Circo” chegou, trazendo alegria para todo mundo!

O espetáculo acontece em cinco diferentes cidades do interior de São Paulo, com estreia em São José dos Campos, no dia 18 de agosto. Todas as apresentações são gratuitas, no formato do circo de variedades, que reúne várias modalidades circenses, como a mini báscula, bambolê, equilíbrio de garrafas, de pratos, rola rola, entre outras.

A idealização do espetáculo é do casal de acrobatas Marina Bombachini e Carlos Cosmai e a direção é por conta de dois grandes artistas: Fernando Sampaio e Luciana Viacava. Especialmente na cidade de São José dos Campos, após o espetáculo, haverá um bate-papo entre os artistas e o público presente sobre a trajetória e escolhas artísticas da companhia, bem como sobre o processo de criação de “Charivari Circo”.

Para Marina, o espetáculo só nasce quando encontra os olhos do público. “Não tem espetáculo sem plateia, por isso gostamos de poder trocar com todos, colegas, artistas, sobre o processo de criação, as impressões sobre trabalho, é importante ter esse espaço de troca. São José dos Campos foi uma opção justamente por ter muitos artistas, tanto para fomentar, como para levar nossa experiência para lá. Queremos contribuir para o fomento da atividade circense”, explica.

A artista e acrobata ainda ressalta que o circo é uma arte, muitas vezes, renegada. “Tem quem entenda que seja uma arte ‘menor’, mas é justamente esta a importância do circo: chegar em lugares onde outras artes não chegam, de ser quase como uma porta de entrada para o caminho da cultura e da arte. A gente entende o circo como um espaço de resistência”.

Além da cidade de estreia, o espetáculo passará por Piracicaba, Ribeirão Preto, Bragança Paulista e Votorantim. Os espaços escolhidos, já adaptados para acessibilidade, estão estrategicamente localizados tanto nos centros culturais dos municípios, com fácil acesso à população, como também em locais descentralizados, com o objetivo de ampliar o acesso da população à arte circense, transformar o dia a dia das pessoas, criar uma relação afetiva com o espaço e difundir a produção do circo no Estado de São Paulo.

Charivari Circo

O espetáculo tem como essência as memórias de dois arlequins, interpretados pelo casal de acrobatas Carlos e Marina. Apaixonados pela vida e pela arte circense, eles unem, neste espetáculo, as memórias do circo clássico com muita inovação. “Queremos proporcionar para o público esses momentos de suspensão da realidade, esses momentos mágicos e de revisita ao imaginário circense de maneira divertida, leve, ingênua e poética”, diz Marina.

Tudo começa com um pequeno vagão sendo puxado por uma bicicleta com a roda dianteira gigante (Penny-farthing), sintetizando a essência do circo, a itinerância e o picadeiro. Ao fundo, o mesmo vagão se transforma em circo, com picadeiro circular e assume mais funções como camarim, cozinha e palco. O cenário foi concebido por Carlos Cosmai, Marina Bombachini e Amanda Gomes.

Na apresentação, vida e arte se misturam. “Ao longo dos nossos 18 anos de trajetória, alcançamos diversas camadas: do público infantil, adulto, aos próprios artistas. E com esse espetáculo também queremos alcançar todas as gerações. É um momento importante da nossa vida, somos uma família, um casal que acabou de ter um segundo filho, inevitavelmente isso vai para a cena, principalmente o quanto precisamos nos desdobrar para dar conta de tudo, do circo, do trabalho, da casa, dos filhos”.

Uma pirueta, duas piruetas. Bravo, bravo!

O espetáculo foi contemplado através do edital PROAC Nº 07/2022 – CIRCO / PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Fundada em 2005, a Cia LaMala é uma companhia paulista que desenvolve uma pesquisa cênica que combina habilidades e técnicas circenses de mão a mão, além de explorar a multiplicidade artística com referências das matrizes brasileiras no corpo circense. Hoje soma um repertório de sete espetáculos explorando diversas modalidades acrobáticas, com uma abordagem crítica e afirmando uma identidade criativa surpreendente e inovadora.

A Cia LaMala já participou de importantes festivais nacionais e internacionais do circo, como Fira Trapeze de Reus, na Catalunha, Espanha, CIRCOS do SESC, Festival Mundial de Circo de BH e Festival de Circo do Brasil em Recife, demonstrando seu compromisso com a difusão da arte circense.

Cia LaMala

Data: 18/08 (sexta) às 19h30

Local: Casa da Cultura Flávio Craveiro

Endereço: Av. Lênin, 200, Dom Pedro I – São José dos Campos – SP

(estreia + bate papo após o espetáculo)

Obs.: Não temos bilheteria nas casas de cultura, o munícipe chega e aguarda na fila até o horário de abertura do espetáculo

Data: 20/08 (domingo) às 16h00

Local: Armazém “Maria Dirce Camargo”

Endereço: Av. Dr. Paulo de Moraes, 1682 – Paulista, Piracicaba – SP

Obs.: Não terá bilheteria. Fica aberto ao público.



Data: 31/08 (quinta)

Durante o 7º Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto



Data: 01/09 (sexta) às 19h00

Local: Teatro Carlos Gomes situado no Centro Cultural Pref. Jesus Chedid

Endereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro – Bragança

Obs.: A distribuição dos ingressos acontece no Centro Cultural Pref. Jesus Chedid a partir do dia 28/08.

08/09 (sexta) às 19h30

Local: Auditório Municipal de Votorantim “Francisco Beranger”

Endereço: Avenida Vereador Newton Vieira Soares, 291 – Centro – Votorantim

Obs.: O Auditório Municipal possui 270 lugares, espaço para cadeirantes e rampas de acesso. Sobre a bilheteria, a retirada do ingresso acontece 1h antes do espetáculo.



Ficha técnica

Direção: Fernando Sampaio e Luciana Viacava

Elenco: Carlos Cosmai e Marina Bombachini

Cenário: Amanda Gomes, Marina Bombachini e Carlos Cosmai

Figurino: Chris Galvan

Trilha sonora original: Rodrigo Zanettini

Iluminação: Letícia Trovijo

Designer: Débora De Maio – Estúdio Avoa

Social Mídia: Nevin M. Mourad

Assessoria de Imprensa: JF Gestão de Conteúdo

Produção: Lu Gualda e Sttefânia Mendes

Realização: Companhia LaMala

SINOPSE

“Charivari Circo” é um espetáculo de variedades circenses realizado por uma pequena companhia. Uma dupla de sonhadores viaja com sua carroça de praça em praça, criando encontros mágicos com o público. No espetáculo, eles compartilham suas habilidades e memórias, misturando realidades fantásticas e experiências concretas vividas nas estradas e praças por onde passam. A dupla se dedica a todas as etapas do espetáculo, desde o transporte da carroça e montagem do circo até a apresentação e atuação nos números de habilidades circenses e entradas de palhaço. Enquanto lidam com as agruras da vida cotidiana, eles proporcionam ao público uma interpretação atual do formato clássico do circo. Com as memórias do circo antigo, eles apresentam um espetáculo popular, divertido e poético, exaltando a essência do circo clássico em seus tempos de glória.

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos