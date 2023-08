Gretta Pizza: a tradição italiana no coração do Vila Ema

Não há quem negue, pizza é uma das grandes paixões do brasileiro.

Companheira do delivery e do domingo em família, não há quem não fique com a boca ‘cheia d’água’ só de pensar na iguaria.

E quando se pensa no método napoletano, com fermentação lenta, a Gretta Pizza Napoletana ganha destaque no cenário joseense. Já presente no dia a dia da cidade desde março 2020, o grande diferencial da empresa está nos sabores

autorais, nos produtos de fabricação própria e no atendimento personalizado oferecido desde a sua chegada.



Para Rafael Rodrigues, responsável pela pizzaria, quem prova as pizzas da Gretta vai se apaixonar. “A tradição da pizza napoletana me escolheu desde quando eu trabalhava em São Paulo como cortador de pizzas. É um processo que evidencia

ainda mais os sabores apresentados e o resultado é sempre a satisfação total de nosso cliente”, explica o chef.



Com pizzas a partir de R$XX, o público é apresentado a sabores diferenciados, como pizza com prosciutto jamón serrano, queijos artesanais e a de chocolate Lindt, uma das queridinhas da casa.



Gretta Pizza

Atualmente, a pizzaria está localizada na Praça Pedro Americo, 11, no Vila Ema, e está aberta de quarta a segunda-feira, das 18h às 22h. O instagram da empresa é o @gretta_pizza.

O método napoletano – tradicional de Nápoles, cidade italiana da pizza, a receita surgiu por volta de 1889 e era servida como refeição prática para trabalhadores. É uma pizza individual, com poucos ingredientes, com massa aearada e elástica, portanto facilmente dobrável e indicada para comer com as mãos, e não com talheres.

Imagem de denithy por Pixabay