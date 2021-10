Samsung Rock Exhibition Rita Lee fica em exposição até 20 de fevereiro de 2022

Devido ao sucesso, a inúmeros pedidos e para beneficiar maior número de fãs, a idealizadora e produtora Dançar Marketing prorroga a exposição até as férias escolares .

Depois de apresentar ao público brasileiro as mostras “Hear My Train a Comin“, sobre o guitarrista Jimi Hendrix, em 2015, e “Nirvana: Taking Punk To The Masses“, em 2017, sobre a icônica banda grunge, a Dançar Marketing aposta desta vez no rock nacional e realiza a exposição que conta a história e trajetória de Rita Lee, uma das mais relevantes e plurais artistas, admirada por diversas personalidades ao redor do mundo.

Em parceria com o Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial da Cultura, com patrocínio máster da Samsung, patrocínio da XP e Porto Seguro e apoio UNINASSAU, a exposição Samsung Rock Exhibition Rita Lee fica em cartaz no MIS – Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, até 20 de fevereiro de 2022.

Rita Lee

A Samsung Rock Exhibition Rita Lee traz um panorama da artista, símbolo do rock brasileiro e leva o visitante a diversas salas de exibição envolvendo toda a trajetória da cantora e compositora brasileira. Com curadoria de João Lee e direção artística de Guilherme Samora, a exposição reúne peças de seu acervo pessoal, instrumentos e figurinos, envolvendo o visitante no universo criativo da cantora. Toda a concepção cenográfica é assinada por Chico Spinosa, amigo de Rita e responsável pela criação de grande parte de seus figurinos e cenários de shows ao longo de sua carreira.

Na exposição, é possível passear por cenários icônicos que transmitem o significado da história de uma das maiores artistas do Brasil. Crianças e adultos podem realizar uma viagem inesquecível em um Universo chamado: Rita Lee. Segundo Pedro Bianco, presidente da Dançar Marketing, é um projeto que “tem tudo para percorrer capitais e viajar para fora do País, possivelmente Portugal e Estados Unidos.”, conta.

Com uma história repleta de pioneirismo, a Dançar Marketing movimenta o mercado de marketing cultural de eventos e entretenimento brasileiro há 40 anosF. A agência firmou um marco importante para a democratização cultural, sendo a primeira a realizar grandes apresentações open air no país, como “Concertos de Vinólia”, o maior evento de música clássica ao ar livre já realizado no Brasil. O projeto inaugurou o Parque Ibirapuera como ponto cultural das manhãs de domingo, colocando-o como um dos principais palcos para grandes eventos em São Paulo. A relevância e sucesso do projeto conquistou também a mídia brasileira, contando com transmissões dos canais de rádio, TV Cultura e Bandeirantes. o

Fundada em 1982, a partir da criação do primeiro periódico especializado em dança da América Latina – Revista Dançar –, a empresa reúne milhões de espectadores em seus incontáveis espetáculos, shows, projetos proprietários e sociais. Em seu portfólio estão grandes turnês internacionais de artistas icônicos como Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, José Carreras, Sarah Brightman, Kiri Te Kanawa, George Benson, Joss Stone, Diana Krall, Norah Jones, Chris Cornell, Jeff Beck, Richie Sambora entre outros. A Dançar Marketing esteve sempre à frente do mercado na concepção e na realização de projetos como HSBC Music Series, Avon Women in Concert, Criação Teatral Volkswagen, Viagem Nestlé pela Literatura, AstraZeneca Viva a Cultura!, entre outros; exposições como Riachuelo Mostra Moda e Samsung Rock Exhibition e festivais como Telefônica Open Jazz, Festival da Padroeira, eFestival e Samsung Best of Blues and Rock – o qual, nas últimas edições trouxe alguns dos maiores guitarristas do mundo, como Joe Satriani, Tom Morello e Zakk Wylde. to:

Dançar Marketing

Samsung Rock Exhibition Rita Lee

Data: até 20 de fevereiro de 2022

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo/SP

Horário: de terça a domingo, das 10h00 às 18h00

Ingressos: a partir de R$ 25,00, nas plataformas da Ingresso Rápido e INTI

Classificação indicativa: Livre