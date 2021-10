Aston Martin faz parceria inédita com estilista Fabrizio Allur

As peças foram desenvolvidas exclusivamente para a equipe comercial da marca

A UK Motors promoveu no último 29 de Setembro, em São Paulo, um jantar para celebrar a chegada da marca inglesa Aston Martin no Brasil. O evento intimista reuniu personalidades da alta sociedade e representantes da marca, além de contar com a presença de Fabrizio Allur, estilista convidado que assinou as peças luxuosas trajadas pela equipe comercial da UK Motors.

Os looks luxuosos foram desenvolvidos exclusivamente em uma parceria entre Fabrizio Allur e a equipe Aston Martin São Paulo. Dentre as peças o grande destaque foram os modelitos femininos, pois o estilista acaba de lançar uma nova linha voltada totalmente para o público feminino. Além de marcar um momento de expansão no campo de atuação do Fabrizio Allur, as peças criadas para o evento carregam cortes clássicos unidos à criatividade e identidade proposta pela equipe.

Foto:Divulgação

Aston Martin

Todas as peças foram feitas sob medida e carregam os toques da alfaiataria clássica mescladas ao estilo moderno e mais despojado. “Cada peça foi criada de acordo com a personalidade de cada integrante da equipe, respeitando uma cartela de cores para manter a uniformidade e harmonia entre elas”, revela Fabrizio. O estilista ainda ressalta que o atendimento é realizado por ele em pessoa, desde os primeiros passos até o período de prova, garantido uma experiência e atendimento exclusivo.

Fabrizio Allur

Com mais de 20 anos de atuação, Fabrizio Allur iniciou sua carreira ainda muito jovem atuando no ateliê de Ricardo Almeida e chegando a liderar a equipe do estilista João Camargo. Posteriormente Fabrizio lançou sua própria etiqueta e ficou conhecido como o estilista dos famosos. Atualmente, é um dos estilistas mais renomados do país, sendo referência por sua criatividade e inovação.