EROS RAMAZZOTTI SE APRESENTARÁ NO BRASIL EM DEZEMBRO

Turnê mundial do novo álbum “Battito Infinito” passará por São Paulo e Ribeirão Preto

São mais de 70 milhões de discos vendidos e dois milhões de inscritos no Youtube. Eros Ramazzotti, um dos artistas italianos mais queridos em todo mundo, vai acelerar tudo no segundo semestre. O aguardado 15º álbum de estúdio, “Battito Infinito“, será lançado em 16 de setembro, seguido de turnê mundial, que passará por 60 cidades, entre elas Ribeirão Preto, dia 7 de dezembro, e São Paulo, 9 de dezembro, com produção da Mercury Concerts. A turnê marca os 35 anos de carreira do cantor italiano.

“Battito Infinito”

“Em cada um desses shows haverá uma pequena parte de mim e da minha história. Mal posso esperar a hora de me reencontrar com meus fãs em todo o mundo, porque acredito que esta seja a melhor maneira de encarar esse momento tão complexo e começar a compor novamente. Juntos”, afirma Eros Ramazzotti, que fez questão de se envolver no planejamento dos shows da Battito Infinito World Tour, para que as apresentações consigam passar toda a emoção das canções.

Eros Ramazzotti

E as novidades para os fãs não param por aí. O single “Ama“, que faz parte do novo trabalho, vai ser lançado nesta sexta-feira, 10 de junho. A nova faixa traz uma mensagem de amor incondicional, um hino à liberdade, um convite ao amor sem barreiras, para celebrar esse sentimento em todas as suas formas e facetas. Além disso, vai ter pré-venda do novo álbum, entre 10 e 19 de junho. E quem participar dela vai ganhar mais um presente: o acesso à pré-venda exclusiva dos ingressos dos shows! Apenas oito ingressos por pessoa. Vai ser um dia de campanha, de 21 de junho, às 10h, a 22 de junho, às 23h59. No dia seguinte, às 10h, abrirá a venda para o público.

A turnê, primeira após o contrato com a Radiorama e a Eventim Live International, será muito especial, pois marcará os 35 anos de carreira de Eros Ramazzotti. Primeiro haverá a World Tour Premiere, com cinco apresentações, já anunciadas, em locais emblemáticos. Estreia na Espanha, em Sevilha (15 de setembro), e passando pela Itália, em Agrigento e Verona; Atenas (Grécia) e Cesareia (Israel). Em seguida começará a Battito Infinito Tour World Tour, que percorrerá 60 das mais importantes cidades do mundo (confira abaixo), com estreia nos EUA, em 30 de outubro.

O intérprete de “Cose Della Vita”, que se tornou hit no Brasil com a novela “Salsa e Merengue” (1996), completará 59 anos em outubro e adora o púbico brasileiro. Aliás ele já veio ao Brasil diversas vezes, a primeira delas em 1998 e a última em 2020, pouco antes da pandemia.

CARREIRA INTERNACIONAL

Eros Ramazzotti começou no concurso Voci Nuove, com a canção “Rock 80“, com a qual conseguiu ser contratado pela gravadora DDD. O primeiro single foi lançado em 1984, “Ad um Amico“, e se tornou um sucesso rapidamente entre os jovens. No mesmo ano participou do Festival Sanremo com a música “Terra Promessa“, que foi lançada em toda Europa marcando o início da carreira internacional. E a consagração veio em 1990, com o quinto álbum “In ogni senso“, lançado em 15 países. No mesmo ano, ele foi o primeiro italiano a se apresentar no Radio City Music Hall de Nova York, com ingressos esgotados. E foi exatamente em Barcelona, onde vai começar a Premiere 2022, que Eros realizou um concerto memorável para 20 mil pessoas, onde foi gravado o álbum “Eros in Concert“, em 1991.

Seguiram-se vários álbuns de sucesso, como “Calma aparentee“, com o dueto famoso com Anastacia, “I Belong To You”. “e²” (“Eros al quadrato”), com 14 sucessos remasterizados e 4 faixas inéditas, incluindo dueto com Ricky Martin, “Non siamo soli“. “e²” foi o álbum italiano mais vendido de 2007, chegando ao topo das paradas em vários países – incluindo Espanha, Alemanha, França, Áustria e Suécia, onde permaneceu em primeiro lugar por dois meses. Em sua primeira semana nas lojas , foi o álbum mais vendido na Europa e o segundo mais comprado no mundo.

RIBEIRÃO PRETO

Data: 7 de dezembro (quarta-feira)

Local: Arena Eurobike (Avenida Costabile Romano, S/No. – Ribeirão Preto)

Portas: 17h

Show: 21h

Acesso a deficientes

Classificação etária: 18 anos desacompanhados. Menores de 18 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Valores dos ingressos serão divulgados em breve

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Vendas Online: www.uhuu.com

Ponto de venda sem taxa de serviço:

Bilheteria da Arena Eurobike

Horário de funcionamento: das 9h às 18h

SÃO PAULO

Data: 9 de dezembro (sexta-feira)

Local: Vibra SP (Avenida das Nações Unidas, 17.955 – São Paulo)

Portas: 20h

Show: 22h

Classificação Etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial

Valores:

Setor Inteira Meia

Cadeira VIP R$850,00 R$425,00

Cadeira Setor 1 R$750,00 R$375,00

Cadeira Setor 2 R$700,00 R$350,00

Poltrona Central R$700,00 R$350,00

Poltrona 1 R$650,00 R$325,00

Poltrona 2 R$600,00 R$300,00

Camarote 1 R$850,00 R$425,00

Camarotes 2 R$750,00 R$375,00

Plateia Superior 1 R$450,00 R$225,00

Plateia Superior 2 R$400,00 R$200,00

Plateia Superior 3 R$350,00 R$175,00

Ingressos para os shows estarão disponíveis a partir das 10h de 21/06 em pré-venda exclusiva para que adquiriu o código promocional na pré-venda do álbum do artista (ingressos limitados) e para o público em geral, a partir das 10h de 23/06, em https://uhuu.com/v/vibrasp-107

Mais informações no “SERVIÇO” abaixo.

Pré-Venda: na internet: https://uhuu.com/v/vibrasp-107

a partir de 21/06/2022 às 10h

Venda: a partir de 23/06/2022 às 10h

na internet: https://uhuu.com/v/vibrasp-107

A partir do meio-dia nos postos de vendas físicos

Ponto de venda sem taxa de serviço

Bilheteria Vibra São Paulo – oficial

Avenida das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida – CEP 06142-410

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira; das 12h às 15h e das 16h às 19h

Outros postos de venda sujeitos a taxa de serviço:

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo; das 12h às 15h e das 16h às 19h

Bilheteria do Teatro Bradesco

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso – Perdizes • São Paulo • SP

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca

7° Piso do Shopping Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

Ingressos parcelados em até 4 vezes sem juros, ou de 5 a 12 vezes com juros

Meia Entrada/Descontos:

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Atenção:

– Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

– Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

– Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.