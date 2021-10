Como saber o tamanho ideal das roupas ao comprar online?

Toda fashionista adora comprar roupas online. Mas para não errar na numeração dos seus itens, você precisará conhecer as suas medidas.

Pensando em comprar roupas online? A prática, que já era comum antes da crise sanitária, cresceu exponencialmente com o isolamento social, quando o comércio eletrônico praticamente teve que se reinventar com tamanha demanda.

Afinal, com tanta gente em casa, o universo digital acabou se transformando na única alternativa de consumo. E quem gosta de comprar online sabe muito bem que antes de montar um carrinho de compras é sempre bom ter certeza do tamanho correto de cada peça.

Isso porque ainda existe muita confusão ao escolher a numeração de blusas, calças, vestidos, jaquetas e, claro, calçados. E sabemos que, quando adquirimos um item no tamanho errado, é sempre uma decepção, porque vamos ter que esperar um bom tempo para trocá-lo pelo número certo.

Desse modo, vamos te ensinar um passo a passo para tirar as suas medidas e saber, exatamente, quais opções são ideais para você. Acompanhe o artigo e arrase nas suas próximas encomendas!

Conte com a fita métrica

A primeira recomendação para identificar as suas medidas é recorrer ao uso da boa e velha fita métrica. Hoje, muitas lojas disponibilizam uma tabela-padrão de tamanhos que ajuda muito quem precisa descobrir as dimensões da peça, de acordo com as características de seu corpo.

Portanto, para não errar, basta contar com uma fita métrica e ter ao lado um bloquinho de notas para não perder nenhuma informação importante. O segredo é medir o busto, a cintura e o quadril. Confira como fazer.

Busto: posicione a fita métrica na altura dos seios. Depois, una uma ponta com o comprimento da fita e cheque a numeração;

posicione a fita métrica na altura dos seios. Depois, una uma ponta com o comprimento da fita e cheque a numeração; cintura: a fita métrica deve ser colocada logo acima do umbigo. O processo é o mesmo que o anterior;

a fita métrica deve ser colocada logo acima do umbigo. O processo é o mesmo que o anterior; quadril: a fita métrica deve ser colocada no local mais volumoso dessa região.

Saiba quais as medidas de cada tamanho de roupa

Antes de tudo, vale destacar que os tamanhos das roupas não são universais. Por exemplo: uma pessoa que utiliza blusas de numeração P de uma determinada marca, pode se sentir melhor vestindo um traje M feito por outra confecção.

Por isso, é sempre bom checar a tabela de medidas para ter certeza do “padrão” da marca. Isso garantirá uma compra certeira. Ainda assim, existem algumas medidas que frequentemente correspondem aos tamanhos PP, P, M, G ou GG. Te mostramos quais são elas abaixo:

PP ou 34

Busto 85 cm

Cintura 54-68 cm

P ou 36/38

Busto 90 cm

Cintura 60-78 cm

M ou 38/40

Busto 95 cm

Cintura 64-82 cm

G ou 40/42

Busto 100 cm

Cintura 68-86 cm

GG ou 44/46

Busto 105 cm

Cintura 72-90 cm

Analise as medidas da modelo do site

Quer uma dica super bacana? Muitas lojinhas virtuais contam com fotos de modelos que vestem os looks anunciados. Assim, se você deseja ter uma ideia melhor do caimento da peça, a recomendação é conferir a numeração que a manequim está vestindo. Muitas vezes, esse dado está disponível perto da tabela de medidas, indicando as características físicas da modelo e seu tamanho de vestuário.

Dica bônus: um pouco maior

Ainda em dúvida? Muita calma nessa hora! A solução é sempre escolher um modelo de roupa um pouquinho maior do que o seu tamanho. Em seguida, e caso a peça fique grande demais, basta levá-la até uma costureira para ajustar. Prontinho! Em poucos passos, será possível obter um look incrível e que se encaixa perfeitamente em você.