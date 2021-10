Rio Grande do Sul será sede do Congresso Brasileiro de Agronomia de 2023

Anúncio de que o maior congresso do segmento do País ocorrerá em Pelotas foi feito durante o 32º CBA, realizado de 19 a 22 de outubro, em Florianópolis

A cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, será a sede da edição de 2023 do Congresso Brasileiro de Agronomia (CBA), o maior evento do segmento do País. O anúncio foi feito pela Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil (Confaeab) durante a 32ª edição do CBA, realizada de 19 a 22 de outubro, em Florianópolis.

A decisão foi divulgada após a assembleia da entidade, que reúne associações estaduais e do Distrito Federal. “O Rio Grande do Sul foi aprovado por unanimidade para receber a próxima edição do CBA, daqui a dois anos. Temos certeza de que o evento será um sucesso, assim como foi em Santa Catarina”, ressalta Kleber Santos, presidente da Confaeab. O evento será uma parceria entre a Confaeab e a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS).

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já sediou o CBA em duas oportunidades: em Porto Alegre, em 1969, e em Gramado, em 2009. Agora, no ano em que se comemora o centenário da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (Sargs) o Estado novamente receberá o evento. “Além de comemorar os 100 anos da nossa entidade, vamos festejar em 2023 os 140 anos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) da Universidade Federal de Pelotas, que atualmente é o mais antigo em funcionamento ininterrupto do País. É um desafio muito grande para nós, mas ao mesmo tempo estamos certos de que iremos trabalhar muito para fazer o melhor congresso de todos os tempos”, considera Leonardo Cera, presidente da SARGS.

Congresso Brasileiro de Agronomia de 2023

Segundo ele, a entidade já está em busca de apoios importantes para a realização do 33º CBA: CREA-RS, Mutua, Senge-RS, e a própria Prefeitura de Pelotas já estenderam o apoio ao congresso, que deve ser realizado nos pavilhões da Fenadoce.

O anúncio oficial será feito por Kleber Santos, presidente da Confaeab, durante o encerramento do 32º CBA, em Florianópolis, na tarde desta sexta-feira (22).