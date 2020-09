Escolhendo Panelas e Acessórios Para Uma Cozinha Bem Decorada

Como todos imaginam, as panelas estão por aí há séculos, se não milênios, e por sua incrível praticidade vieram para ficar. São inúmeros formatos e materiais, inúmeras marcas e finalidades, mas com uma coisa sempre em comum: são essenciais em toda cozinha, no mundo todo.

Desde as épocas mais remotas, a culinária é um meio de socialização e pertencimento a uma cultura. Com a abundância de trigo e grãos, os nossos ancestrais começaram a produzir alimentos em uma panela para facilitar seu cozimento, e assim surgiram receitas maravilhosas.

Com a descoberta do uso do ferro e a obtenção de outros metais, vários modelos de panelas foram surgindo, se transformando até que fosse originada a panela de aço inox dos nossos dias de hoje.

A seguir, daremos algumas dicas de como escolher acessórios para sua cozinha artesanal:

1 – Panela de cerâmica

As panelas de cerâmica cozinham mais lentamente, preservam o sabor dos alimentos e não são prejudiciais a saúde. Sua única desvantagem é não ter a capacidade de armazenar o calor por muito tempo. Podem ser ótimos objetos decorativos em uma cozinha, pois tem normalmente belo design rústico ou colonial.

2 – Colher de pau

Não riscam as panelas, duram muito tempo e o cabo não esquenta, evitando com que você queime as mãos. Ao se juntar um punhado delas, coloca-se dentro de um porta utensílios e elas decoram muito bem qualquer cozinha.

3 – Panela inox

As mais tradicionais panelas em qualquer cozinha no mundo, as panelas inox tem a vantagem de praticamente não exigir manutenção alguma, pois não enferrujam. Dependendo da marca e modelo, como por exemplo panela Zwilling ou WMF, elas tem um design tão moderno que podem ficar expostas na sua cozinha como elementos de apoio decorativo.

4 – Panelas de Ferro

A panela de ferro esmaltada é um clássico na cozinha. Seu formato inspira cozinheiros do mundo todo a fazerem suas melhores receitas em uma delas. As mais bonitas realmente são as panelas de ferro esmaltadas pois o esmalte destaca suas curvas e as deixa super charmosas. As duas mais desejadas no mercado são a panela Le Creuset e a panela Staub.

5 – Fogão a lenha

Os itens decorativos essenciais para uma cozinha no sítio, na fazenda ou numa casa de campo, o fogão a lenha evita gasto com botijão de gás, além de deixar a comida com um sabor diferenciado. São belas peças que podem deixar uma cozinha com um ar super especial, e assim contribuir bastante com a decoração.

6 – Relógio de parede

Um belo relógio de parede se destaca e pode ser uma ótima peça decorativa para sua cozinha. Opte pelos modelos analógicos pois são muito mais bonitos que os digitais nesta utilização.

7 – Prateleiras de madeira

Trazem elegância para sua cozinha, além de serem uma ótima forma de organizar os utensílios e acessórios. Se sua cozinha for grande o bastante você pode utilizá-la para colocar alguns vasos e enfeites.

8 – Balança analógica

Uma balança de metal esmaltado pode ser um ótimo objeto de decoração para sua cozinha. Existem marcas, como a Typhoon, que são especializadas nesses tipos de produtos de produtos que aliam o design e decoração à usabilidade. Ou seja, é um objeto muito útil na sua cozinha e ainda pode ser um ótimo item de decoração.

9 – Batedeira orbital de metal

A mais famosa entre todas as batedeiras orbitais é a KitchenAid e ela é o exemplo perfeito de utilidade aliada à decoração.

10 – Vaso de Flor

Distribuir alguns vasos ao redor do ambiente também é uma boa opção, já que traz vivacidade e coloração ao local. Afinal, flores alegram qualquer ambiente! Aposte em plantas pequenas e verdes,que tenham um perfume natural para sua cozinha.

Essas são algumas opções que podem ser tomadas como base,mas basta usar sua criatividade e descobrir a imensidão de possibilidades para a criação de uma cozinha artesanal.

Existem diversos grupos nas redes sociais sobre artesanato,ingresse em um e descubra o melhor artesão para comprar seus produtor.