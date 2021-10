Positivo Tecnologia faz parceria com Infinix e lança Infinix NOTE 10 Pro no Brasil

Empresa brasileira de tecnologia faz um movimento que pode alterar a dinâmica do bilionário mercado de telefones móveis no país e assina com uma das maiores do mundo em número de dispositivos celulares e smartphones vendidos. O primeiro produto lançado nessa parceria traz uma oferta competitiva de preço e dois anos de garantia de fábrica

A Positivo Tecnologia anuncia uma parceria com a Transsion Holding, considerada a terceira maior empresa de dispositivos celulares e a sexta maior de smartphones do mundo, segundo dados da IDC referentes ao 2º trimestre de 2021. O acordo compreende o licenciamento da Infinix, marca de celulares da Transsion Holdings que chega oficialmente ao país por meio da empresa brasileira de tecnologia. Com presença principalmente em países da África, Oriente Médio e Ásia, a Infinix complementa o portfólio da Positivo Tecnologia com opções de produtos na categoria premium. O primeiro produto resultado dessa aliança é lançado hoje no mercado nacional. Trata-se do Infinix NOTE 10 Pro, smartphone com tela de 6,95″ em altíssima definição, versões com 256 GB e 128 GB de armazenamento, 8GB de memória RAM, além de design reconhecido pelo iF Design Award 2021 .

“A aliança com a Transsion por meio da Infinix nos permite reforçar a estratégia de avançar os negócios principais, ampliar nosso portfólio de celulares e levar aos brasileiros opções de smartphones premium que se destacam pela qualidade, desempenho e design”, diz o presidente da Positivo Tecnologia, Hélio Rotenberg. Lançada em 2013, a Infinix é a marca premium e a que mais cresce no portfólio da Transsion Holdings no mundo. Entre 2018 e 2020, a marca elevou as vendas em 160%. No primeiro semestre de 2021, o crescimento das vendas alcançou 85%. “A Infinix é uma gigante do mercado de smartphones, com propósito alinhado e objetivos de negócios bastante aderentes aos nossos. Tem escala global e um portfólio que seguramente mudará a dinâmica atual do mercado brasileiro,” afirma o vice-presidente de Negócios de Consumo da Positivo Tecnologia, Norberto Maraschin Filho.

Os consumidores de produtos da marca também poderão contar com uma rede composta por 150 assistências técnicas especializadas em todo o país. “Acreditamos que a Infinix tenha a capacidade de empoderar os jovens brasileiros, permitindo que tenham acesso ao melhor produto a um preço acessível”, afirma Benjamin Jiang, head global da Infinix. O smartphone Infinix NOTE 10 Pro está disponível nas cores preta e branca (Nordic Secret). Mesmo com a alta capacidade de armazenamento, as duas versões de 256 GB e 128 GB têm possibilidade de expansão de até 2TB com cartão micro SD. O aparelho traz a maior memória RAM da categoria: 8 GB. Possui tela de 6,95″ em FHD+, taxa de atualização de 90 Hz e de sensibilidade ao toque de 180 Hz, característica que proporciona precisão superior de toque. Conta ainda com processador para jogos MediaTek Helio G95, perfeito para quem quer jogar no celular ou executar tarefas que exijam alto desempenho.

Além disso, tem conjunto completo de câmera quádrupla de alta resolução e até 64 MP, bateria de 5.000 mAh e alto falante duplo estéreo com tecnologia surround da DTS. O Infinix NOTE 10 Pro será vendido inicialmente com exclusividade pelo grupo varejista Via: Casas Bahia, Ponto e Extra, pela operadora de telefonia Vivo, além de loja on-line da própria marca. O preço sugerido para modelos com 128 GB de armazenamento é de R$ 1.499,00 e R$ 1.699,00 para aparelhos com 256 GB. Para informações adicionais sobre o Infinix NOTE 10 Pro e as especificações do smartphone, acesse o site.

Especificações detalhadas do smartphone Infinix NOTE 10 Pro

• Tamanho da tela: 6,95″

• Tecnologia: IPS LCD

• Proporção / Densidade de pixels 20,5:9 / 387 ppi

• Resolução: 1080 x 2460 (FHD+)

• Taxa de Atualização: 90 Hz

• Aproveitamento 91%

• Modelo do Chipset MediaTek Helio G95

• Código do Chipset MT6785V

• Litografia 12 nm

• CPU 2x 2.05 GHz Cortex-A76 6x 2.0 GHz Cortex-A55

• GPU Arm Mali-G76 MC4 900 MHz

• Memória RAM 8 GB

• Memória de Armazenamento: 256 GB e 128 GB (UFS 2.2)

• Câmeras traseira: são 4 no total, sendo a câmera principal com 64 MP (wide) f/ 1.9, a segunda câmera com 8 MP (ultrawide 120°) f/ 2.2, a terceira câmera com 2 MP (profundidade) f/ 2.4 e a quarta Câmera com 2 MP (monocromático) f/ 2.4

• Flash: Quádruplo LED

• Vídeo: 4K@30fps ou 1080p@60fps

• Câmera frontal: 1 câmera com resolução 16 MP, Flash Flash LED e Vídeo 1080p@60fps

• Dados Móveis: 2G, 3G e 4G

• Bandas: 2G 850/900/1800/1900

• Potência 2G: GSM900: 33 dBm ± 2 dB DCS1800: 30 dBm ± 2 dB

• Bandas 3G: 850/900/1700(AWS)/1900/2100

• Potência 3G: 24 dBm + 1.7 dB/- 3.7 dB

• Bandas 4G: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40

• Potência 4G: 23dBm + 2.7 dB/- 2.7 dB

• Padrão Wi-fi 802. 11 a/b/g/n/ac (dual band)

• Frequências Wi-fi: 2.4 GHz, 5 GHz

• Potência Wi-fi: 14 dBm ± 3dB

• Wi-fi Direct: Sim

• Wi-fi Hotspot: Sim

• Bluetooth: Bluetooth 5.0, A2DP, Low Energy

• Potência Bluetooth 0-10 dBm

• NFC: presente na versão 128 GB e ausente no modelo 256 GB

• Porta USB: USB Tipo C

• Sistema operacional: Sistema Operacional Android 11

• Interface Infinix XOS 7.6

• Tipo De Bateria Li-Po

• Capacidade da Bateria 5000 mAh

• Potência do Carregador 33 W (incluso)

• Áudio: Alto Falante Duplo, estéreo

• Otimização: Tecnologia DTS Surround

• Saída de áudio: Sim (P2 – 3,5 mm)

• Dimensões do aparelho: 172,76 mm de comprimento, 78,32 mm de largura, 7,8 mm de altura e peso de 209 g

Conteúdo da embalagem do smartphone Infinix NOTE 10 Pro, lançado pela Positivo Tecnologia no Brasil:

Smartphone, carregador Super Rápido X-Charge de 33 W, cabo de dados, fone de ouvido, capa de proteção, película de proteção de vidro, ferramenta para remoção do cartão SIM e manual.

Positivo Tecnologia

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, dispositivos para casas e escritórios inteligentes, servidores e soluções para infraestrutura de TI, além de acessórios, terminais móveis de pagamento e tecnologias educacionais. Também oferece serviços integrados em locação de equipamentos de informática e mobilidade, mídia programática e suporte técnico. O conjunto de produtos e serviços é voltado para consumidores finais, empresas, escolas e instituições públicas. A Companhia foi fundada em 1989, possui sede administrativa em Curitiba (PR), cinco fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfólio de marcas e negócios é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, VAIO, Compaq, Anker, Infinix, 2A.M e Educacional. Informações adicionais podem ser obtidas no site . Para saber as últimas notícias sobre a Positivo Tecnologia, visite Sala de Imprensa, assim como os perfis no LinkedIn, Facebook e Instagram .

Infinix

Criada em 2013, a Infinix é uma marca global de smartphones premium pertencente à Transsion Holdings, empresa de soluções de mobilidade, acessórios portáteis e eletroeletrônicos. Tem sede na cidade de Shenzhen, ações negociadas na Bolsa de Valores de Shanghai e é considerada a terceira maior do mundo em dispositivos celulares e também a sexta em fabricação de smartphones. A Infinix é licenciada no Brasil pela Positivo Tecnologia para desenvolver, fabricar e comercializar smartphones da marca no país. O portfólio de produtos da Infinix está disponível em mais de 40 países, principalmente da África, Oriente Médio e Ásia. Para mais informações, visite o site global ou loja on-line exclusiva no Brasil.