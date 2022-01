Sabor da Mantiqueira: Donna Pinha lança prato “Suíno Secreto” para degustar e colecionar

O restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, já conta com o “Prato da Boa Lembrança” de 2022; o cliente degusta e ganha uma linda arte em cerâmica para levar de recordação.

Imagina saborear uma das delícias criadas pela chef Anouk Migotto, do restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal/SP, na Serra da Mantiqueira, e ainda poder levar um lindo prato decorativo como recordação. A sugestão que acaba de entrar para o cardápio tem nome: “Suíno Secreto” e faz parte de uma iniciativa da Associação dos Pratos da Boa Lembrança, que reúne um seleto grupo de restaurantes do país.

“Prato da Boa Lembrança”

Arte em cerâmica alusiva ao prato Suíno Secreto-Foto:Douglas Fagundes

O Donna Pinha, que celebra este ano 20 anos de história, não poderia ficar de fora: “A cada ano lançamos um prato novo, feito em cerâmica e pintado à mão, exclusivo do Donna Pinha, que o cliente pode levar de recordação e fazer a coleção”, ressalta a chef. No ano passado, o prato de sucesso foi o Risotto Mantiqueira.



Para esta edição, a chef se inspirou na rota de tropeiros e a importância da carne de porco na região. “É uma homenagem à Mantiqueira, contemplando a união entre estados, ou seja, a importância do sul de Minas e a tradição tropeira do Vale do Paraíba”, diz.



“Suíno Secreto”

O Suíno Secreto é um escondidinho de pernil super temperado, assado em fogo lento com mandioquinha, queijo cremoso e ora-pro-nóbis – planta rica em proteínas, bastante utilizada pelos mineiros. Acompanha farofa crocante de bacon. O prato custa R$ 89,90 por pessoa – com direito à arte em cerâmica alusiva. Para harmonizar, Anouk indica as cervejas artesanais – como a Acelerada, criada em homenagem à chef.



Suíno Secreto: escondidinho de pernil, assado em fogo lento com mandioquinha, queijo cremoso e ora-pro-nóbis- Foto:Douglas Fagundes

O Prato da Boa Lembrança é um motivo a mais para prestigiar a gastronomia de montanha do restaurante Donna Pinha e curtir o gostoso clima de Santo Antônio do Pinhal. “Venham degustar a culinária da nossa região”, convida Anouk.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 22h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinh a (Insta) ou Donna Pinha (Face).

FOTOS: Douglas Fagundes