Via Vale recebe Burning Fest, encontro que reúne assadores em uma batalha incrível

Evento acontece nos dias 08, 09 e 10 de julho no estacionamento do shopping.

Para aqueles que gostam de um festival com muita música boa, foodtrucks com variedade de gastronomia e cervejas artesanais, o Via Vale em parceria com a Xtry Marketing e Eventos traz para Taubaté a 2ª edição do “Burning Fest”, festival que vai rodar até o final do ano mais de 15 cidades no estado de São Paulo.

O festival conta com 23 trucks, além de shows ao vivo para agitar o público presente e espaço kids para criançada. O evento acontece no estacionamento do shopping, a partir das 12h, nos dias 08, 09 e 10 de julho, com entrada gratuita*.

Entre as opções de comida e bebida o evento contará com churrascos, parrilhas, costela de chão, hamburgueres artesanais, torresmo, crepes, comida mexicana, churros, sorvete e uma seleção especial de Chopp e Cerveja artesanal.

Além de comidas e bebidas, o evento conta com uma programação musical para deixar o ambiente ainda mais Rock´n Roll. Na sexta-feira o agito fica por conta da banda “Pietra que Pariu” a partir das 18h, logo em seguida a cover da “Amy Whinehouse” toma conta do palco a partir das 20h. No sábado a abertura do evento é com a banda cover de “Foo Fighters” às 16h, e a partir das 20h o show será da banda cover dos “Beatles”. Já no domingo, os shows começam a partir das 13h com “Juliana Fragoso e banda”, às 16h o rei do rock tomará conta dos palcos, com um show imperdível do cover do “Elvis Presley” e pra fechar a noite o show da banda cover de “Red Hot Chilli Peppers” a partir das 19h.

*O estacionamento para carros e motos será cobrado normalmente, somente o acesso de pedestres ao evento será gratuito.

Festival Burning Fest

Data: 08, 09 e 10 de julho

Horário: 12h às 22h

Local: Estacionamento do Via Vale Garden Shopping

Programação de shows

Sexta-feira

18h – Pietra que Pariu

20h – Amy Whinehouse Cover

Sábado

16h – Foo Fighters Cover

20h – Beatles Cover

Domingo

13h – Fabiana Fragoso e Banda

16h – Elvis Presley Cover

19h – Red Hot Chilli Peppers Cover

Via Vale Garden Shopping