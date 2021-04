Importância da limpeza de bares e restaurantes em tempos de pandemia

Na situação atual na qual vivemos devido à pandemia do covid19, todos os cuidados de higiene são necessários, então investir em produtos e serviços de limpeza e desinfestação de ambientes e limpeza de bebidas e alimentos, são importantes para a segurança de clientes e funcionários.

A segurança alimentar e higiene do estabelecimento e limpar diariamente o depósito de bebidas e alimentos do local sempre foram a principal dica quando se tem um restaurante, porém, hoje em dia, é mais importante do que nunca investir nessa segurança para as pessoas. Veremos a seguir, como manter seu local limpo e higienizado da melhor forma em meio à pandemia.

Limpeza e desinfecção

Limpeza e desinfecção são métodos de higiene diferentes, cada um com sua principal funcionalidade. A limpeza é feita através de produtos de limpeza mais comuns, encontrados em supermercados , que faz a remoção de germes, bactérias e de sujeiras mais superficiais.

Já na desinfecção são utilizados produtos químicos mais fortes, portanto, mata germes e sujeiras mais profundas com maior facilidade, diminuindo o risco de uma possível contaminação.

Como limpar seu bar ou restaurante de forma correta

Como já fora dito, bares e restaurantes devem sempre manter uma higiene necessária, em tempos de pandemia ou não, porém agora, é mais necessário do que nunca, e para que você sempre mantenha a correta higiene de seu estabelecimento, procure comprar produtos de limpeza no atacado, para que nunca falte nenhum produto importante para uma boa limpeza do local.

Invista em desinfetantes, álcool em gel, água sanitária, sabonetes líquidos, e quaisquer outros produtos importantes que mantenham seu bar ou restaurante limpo e sem risco para seus clientes.

Mantenha os alimentos e bebidas em locais limpos

Fazer a limpeza apenas dos locais onde o cliente estará não é o suficiente. Limpar as dispensas onde estarão todos os alimentos de seu estabelecimento, como carnes, salgados, cervejas e refrigerantes, é de suma importância para manter a qualidade higiênica necessária para que as pessoas estejam o mais seguras possíveis ao consumirem algo em seu negócio.

Lembre-se sempre que não estamos passando por uma situação fácil, e todos os métodos de segurança e higienes possíveis são importantes nesse momento, para manter as pessoas que frequentam seu bar ou restaurante o mais seguras possíveis em relação a esse vírus, pois é perigoso e deve ser levado a sério, e se possível, fique em casa!

