Reitora destaca novos tempos para a UNITAU

Um convite ao diálogo e à prática coletiva do verbo esperançar para a construção dos novos tempos na Universidade do Futuro. Essa foi a tônica do discurso da Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté (UNITAU) reconduzida ao cargo durante cerimônia solene realizada na manhã de domingo, 3 de julho. A solenidade, no Campus do Bom Conselho, também marcou a posse do novo Vice-Reitor, Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel.

A cerimônia contou com a presença de prefeitos, parlamentares, representantes de associações e reitores de outras instituições de ensino superior, autoridades civis e militares.

Foto:João Rangel – ACOM/UNITAU

Prefeito de Taubaté, José Antonio Saud Junior

“Esse é um importante momento, começamos uma nova etapa. Conversamos bastante e a reitora está alinhada com aquilo que imaginamos para uma Universidade. Espero, de todo coração, que tenha bastante sabedoria, discernimento e que Deus a abençoe muito sua nova gestão”, declarou o prefeito de Taubaté, José Antonio Saud Junior.

Reitora e Vice-Reitor têm pela frente o desafio de conduzir a gestão da maior Universidade municipal do país e dar sequência a um planejamento que vai priorizar pilares como o da sustentabilidade da instituição e sua expansão, o da valorização dos recursos humanos, da inovação pedagógica e administrativa e da responsabilidade socioambiental.

UNITAU

“A UNITAU está estruturada para inovar, novos ambientes, recursos tecnológicos e a constante transformação para uma educação com excelência e com a qualidade que nos faz ser quem somos”, destacou a Reitora em seu pronunciamento.

Em outro trecho de seu discurso, Profa. Nara reforçou a disposição ao diálogo para uma gestão democrática e transparente. “Embarcar nesta jornada desafiadora requer coragem, disposição, vontade e capacidade de dialogar. Não há outro caminho. O exercício democrático do diálogo é uma obra coletiva, que fortalece o ambiente acadêmico e reforça os laços de uma Instituição de Ensino Superior com a comunidade”.

Com mais de 100 mil alunos formados, a Universidade completa 48 anos em 2022 com uma tradição de qualidade e excelência no ensino. A UNITAU trabalha com um orçamento de R$ 175 milhões para 2022 e prevê um crescimento de 12,7% para a receita em 2023, chegando a R$197 milhões.

O primeiro compromisso oficial da Reitora reconduzida e do novo Vice-Reitor será na manhã de segunda-feira, dia 4 de julho, com a cerimônia de posse dos pró-reitores. A UNITAU conta com seis Pró-Reitorias: Graduação, Estudantil, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão, Finanças e Administração.

Confira abaixo a galeria de frases das autoridades presentes à cerimônia. O vídeo com a solenidade no Campus do Bom Conselho está disponível no canal da TV UNITAU pelo Youtube. Mais fotos do evento poderão ser acessadas pelo flickr.

ACOM/UNITAU

Galeria de frases

“Espero que a reitora tenha muita sabedoria, discernimento, olhar ao próximo, em especial aos alunos e funcionários. Que sejam cheios de bênçãos estes próximos anos de gestão que virão.”

José Antonio Saud Junior, prefeito de Taubaté

“Professora Nara. Desejo tudo de melhor na vida da senhora. Que seja uma excelente gestão. Pode continuar contando com nosso apoio e com o apoio de Caraguatatuba. Felicidade.”

Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba

“Gostaria de desejar bastante sucesso, bastante resultados positivos. É uma alegria muito grande estar aqui com eles. A Nara é uma pessoa especial pelo trabalho que vem fazendo. Desejo sorte, sucesso e muito trabalho.”

Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira, reitor do Centro Universitário das Faculdades Associadas (Unifae) de São João da Boa Vista e representante da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem)

“É um momento muito importante para todos nós da educação. Professora Nara vem fazendo um trabalho brilhante ao longo de seu mandato. Tenho certeza de que ela dará continuidade ao seu trabalho, terá pela frente grandes desafios, mas Nara e o professor Maciel estão muito preparados. Que tenham uma profícua gestão.

Prof. Me. Antonio Henrique Habib Carvalho, presidente da Associação Nacional de Instituições Municipais de Ensino Superior (Animes)

“Deixamos uma mensagem de muito sucesso pela recondução da profa. Nara e a posse do prof. Luiz Maciel. Nara tem competência para dar continuidade a um trabalho que ela iniciou e certamente continuará a ter êxito. Desejo muito sucesso a Nara e a Luiz.

Profa. Ma. Ana Gleide de Souza Leal Sá, presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior do Estado de Pernambuco (Assiespe)

“Desejo que, nessa próxima gestão, ela (Reitora) continue a fazer esse excelente trabalho que já vem fazendo e que contribua para que a Universidade de Taubaté continue com esse nome que ostenta no cenário nacional como uma instituição de ensino de excelência.”

Walter Rangel de França Filho, promotor de Justiça

“Em nome do Instituto Sócrates Guanaes, do qual sou fundador, vim participar dessa cerimônia de recondução da magnífica reitora professora Nara Fortes e, como o próprio nome diz, ela é forte mesmo. A UNITAU é uma universidade de destaque. Temos o prazer de estabelecer uma parceria para receber no Hospital Regional do Litoral Norte os primeiros alunos do campus de Caraguatatuba, consonante com nossa missão de cuidar e salvar vidas.”

André Guanaes, diretor-presidente do Instituto Socrates Guanaes

“Queria parabenizar a professora Nara e o professor Maciel por este período à frente da Universidade de Taubaté. Também quero desejar muita saúde, muita felicidade e muita sabedoria para conduzir o futuro da UNITAU. Contem com a Polícia Militar. Nós estamos à disposição para reiterar e fortalecer a parceria de sempre.”

Tenente-coronel Ricardo Ivo Gobbo, comandante do 5º BPMI

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté (UNITAU)