Cerimônia no Bom Conselho marca início da nova gestão da UNITAU

O Campus do Bom Conselho vai ser palco, no próximo domingo (3 de julho), de uma cerimônia que marca o início da nova gestão da Universidade de Taubaté (UNITAU) para o quadriênio 2022/2026.

São esperados cerca de 300 convidados para a cerimônia de recondução da Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes ao cargo de Reitora e a nomeação do Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel como vice-reitor da maior Universidade municipal do país. Entre as presenças confirmadas estão as de prefeitos, parlamentares, reitores de outras instituições de ensino superior, autoridades civis e militares.

TV UNITAU

A partir das 10h, a TV UNITAU inicia as transmissões da solenidade ao vivo pelo Youtube. A rádio FM UNITAU também vai veicular boletins com entradas ao vivo em sua programação.

A solenidade marca o encerramento do processo eleitoral iniciado em abril com a apresentação das chapas. Em maio foi realizada a votação da comunidade universitária e a reunião do Colégio Especial Eleitoral que elaborou a lista tríplice encaminhada à Prefeitura de Taubaté. A Câmara Municipal de Taubaté promoveu no dia 13 de junho uma sabatina com a Profa. Nara e o Prof. Maciel e, em 15 de junho, duas portarias assinadas pelo prefeito José Antonio Saud Junior homologaram o resultado.

UNITAU

Com mais de 100 mil alunos formados, a Universidade completa 48 anos em 2022 com uma tradição de qualidade e excelência no ensino. A UNITAU trabalha com um orçamento de R$ 175 milhões para 2022 e prevê um crescimento de 12,7% para a receita em 2023, chegando a R$197 milhões.

