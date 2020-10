4 sopas para preparar em dias mais frios

Confira receitas diferentes e fáceis de preparar para variar o cardápio e fugir do tradicional

Com a primavera, os dias se tornam um pouco mais quentes, mas frentes frias também não são raras. Para lidar com o frio quando ele aparecer e com a preguiça de sair de baixo das cobertas, nada melhor do que uma sopa: uma solução quentinha e rápida para os dias mais gelados.

Seja de carne, peixe, frango, vegetais ou com arroz e macarrão, há opções que agradam a todos os gostos e paladares. Combinadas com pães ou torradas, as sopas se tornam uma ótima opção para refeições como almoço e jantar. É importante, entretanto, prestar atenção em alguns detalhes durante o preparo.

Atente-se ao tamanho dos cortes de legumes, vegetais e proteínas. Devem ser cortados no mesmo tamanho para que cozinhem de maneira uniforme e caibam em uma colher na hora de comer. Os ingredientes devem ser devidamente selados e refogados antes de colocar a água para dar um sabor melhor à sopa. A quantidade ideal de água é de dois a cinco dedos acima do nível do ingredientes na panela: quanto menos água, mais cremosa fica. Cuidado com o sal!

Abaixo, confira quatro receitas fáceis de preparar para os dias de baixas temperaturas.

Creme de mandioquinha com carne seca

Separe 1 kg de mandioquinha cortada em pedaços; sal e pimenta-do-reino a gosto; 1 vidro de leite de coco de 200 ml; 1 cubo de caldo de legumes; 2 colheres de sopa de manteiga; 1 cebola picada; 500 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada; 1 caixa de creme de leite de 200 g; cebolinha picada para polvilhar.

Preparo: deixe a mandioquinha cozinhando em água e sal até amaciar, e depois de amornar bata metade no liquidificador com a água do cozimento, o leite de coco e o caldo de legumes por cerca dois minutos e reserve. Em fogo médio, aqueça uma panela com a manteiga e frite a cebola até que murche, coloque a carne e refogue por três minutos. Reserve um pouco da carne para decorar. Coloque a mandioquinha batida e a parte sem estar batida na panela e cozinhe até ferver. Misture, então, creme de leite, sal, pimenta e desligue. Decore com carne desfiada e cebolinha e, se desejar, sirva com pão.

Sopa de feijão com bacon e macarrão

Separe 2 xícaras de chá de feijão carioca; 2 folhas de louro; 8 xícaras de chá de água; 1 cubo de caldo de carne; 2 colheres de sopa de óleo; 300 g de bacon em cubos; 1 cebola picada; 2 dentes de alho picados; 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada; 1 xícara de chá de macarrão ave maria; sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto; bacon frito em cubos para polvilhar.



Preparo: em uma panela de pressão, coloque o feijão e as folhas de louro, cubra com a água e tampe, cozinhando por 25 minutos em fogo baixo depois de pegar a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Ao esfriar, bata metade do feijão no liquidificador com o caldo do cozimento e o caldo de carne, até que forme um creme, e reserve. No fogo médio, aqueça uma panela com óleo e frite o bacon até dourar, junte a cebola, o alho, a pimenta e refogue por três minutos. Depois, coloque o feijão batido, o feijão sem bater, o macarrão e mais água caso seja necessário. Tempere com sal, pimenta, cebolinha e cozinhe até o macarrão ficar al dente. Polvilhe com bacon e cebolinha e sirva em seguida.



3. Sopa-creme de cebola gratinada

Separe 2 colheres de sopa de azeite; 2 colheres de sopa de manteiga; 4 cebolas em fatias; 1 pacote de pó para creme de cebola de 68 g em média; 1 litro de água; 1 colher de sopa de maizena; 1 xícara de chá de leite; sal, noz-moscada ralada e cebolinha picada a gosto; 2 pães italianos redondos pequenos; queijo parmesão ralado para polvilhar.



Preparo: leve uma panela ao fogo médio com o azeite e a manteiga, refogue as cebolas por cerca de cinco minutos ou até murchar, junte o creme de cebola dissolvido na água e cozinhe por mais cinco minutos. Adicione a maizena dissolvida no leite, sal, noz-moscada e cozinhe até engrossar, mexendo sempre para ficar homogêneo e não encaroçar. Corte uma tampa nos pães e retire uma parte do miolo com uma faca. Despeje a sopa dentro dos pães, polvilhe com parmesão por cima e leve ao forno alto, preaquecido, por cinco minutos ou até gratinar. Retire do forno e sirva polvilhado com cebolinha.



4. Sopa de queijo cremosa

Separe 3 colheres de sopa de manteiga; 1 cebola picada; 2 dentes de alho picados; 2 batatas em cubos; 1 abobrinha em cubos; 1 xícara de chá de água; sal e noz-moscada ralada a gosto; 2 colheres de sopa de maizena; 3 xícaras de chá de leite; 1 cubo de caldo de legumes; 1 copo de requeijão cremoso de 200 g; 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado; salsa picada e croutons para polvilhar.



Preparo: no fogo médio, aqueça uma panela com a manteiga e frite a cebola e o alho por dois minutos ou até dourar. Adicione batata, abobrinha, água, sal, noz-moscada e cozinhe até os legumes ficarem al dente. Depois, coloque a maizena dissolvida no leite, o caldo de legumes e cozinhe até engrossar, sempre mexendo. Acrescente o requeijão, o parmesão, acerte o sal e cozinhe por três minutos. Desligue, polvilhe com salsa, croutons e sirva em seguida.

Foto: Divulgação