TURISMO DE PROXIMIDADE E TREM DOS ROMEIROS SÃO DESTAQUES NO CONTURESP

Dois temas dominaram a reunião de setembro do Conselho de Turismo do Estado de São Paulo – Conturesp: o Turismo de Proximidade e o projeto do Trem dos Romeiros que levará os turistas da Capital paulista até Aparecida.



O primeiro tema foi abordado pelo secretário Executivo da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (Setur), Guilherme Miranda. “É certo que as pessoas que voltarem a viajar, após este longo período de pandemia, não vão querer ir muito longe, daí a denominação de Turismo de Proximidade. Isto significa deslocamentos mais curtos, no máximo num raio de 200 quilômetros em torno das capitais e grandes cidades. E o Estado de São Paulo tem tudo para este fim: praias, parques, serras, muito verde, inúmeros destinos a céu aberto e para tanto devemos estar preparados para essas viagens responsáveis, respeitando os protocolos e diminuindo as aglomerações”, ressaltou.



Trem dos Romeiros-Foto:Divulgação

Para o secretário Executivo, a diversidade de atrativos de qualidade deve atrair os visitantes que estão em busca de um Turismo Responsável. “Oferecer o que está mais próximo é a lógica de São Paulo para São Paulo, e para tanto contamos com a linha mestra do secretário Vinicius Lummertz e com o apoio e ação dos membros do Conturesp. Vamos mostrar São Paulo”.



Trem dos Romeiros

TREM DOS ROMEIROS-interno

Os integrantes do conselho também tomaram conhecimento de um projeto ferroviário denominado Trem dos Romeiros, cujo trajeto terá início na cidade de São Paulo em direção ao destino religioso de Aparecida. Segundo Fábio Barbosa, conhecido como Fábio Fumaça, consultor em turismo ferroviário pela THG Consultoria Viagens de Trem, já estão em recuperação 10 carros e a locomotiva. São carros de aço inox do final das décadas de 40 e 50 e pertenceram à antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Entre 1994 e 98 operaram entre São Paulo – Rio com o nome de Trem de Prata.



Conselho de Turismo do Estado de São Paulo – Conturesp

TREM DOS ROMEIROS LOCOMOTIVA-Foto:Divulgação

“Atualmente estão em nossas oficinas de Cruzeiro, na fila para recuperação. Este meio de transporte vem ao encontro da modernidade com carro bar, restaurante, dormitórios e com a expectativa de termos 28 mil passageiros /ano”, explicou Fumaça. Disse também que este projeto do trem turístico considera importante o apoio da Setur, “uma vez que envolverá agentes e operadores de turismo para seu fomento, com muita mão de obra beneficiada diretamente, como mecânicos, maquinistas, guias de turismo e até indiretos, envolvendo hospedagens, gastronomia e artesanato”.