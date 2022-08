3 Dicas para viajar para Disney com seus filhos

Viajar para Disney é o sonho de muitas famílias, principalmente quando estas possuem crianças. Isso porque, a cidade norte-americana é famosa justamente pelos mais de 30 parques de diversões, entre eles alguns com temáticas infantis de filmes e desenhos, como as próprias atrações da Disney.

Entretanto, muitos desses pais acabam amedrontados pela ideia de viajar internacionalmente, principalmente com crianças pequenas, e acabam perdendo oportunidades de conhecer a cidade onde mora o Mickey Mouse.

Confira dicas de como viajar com seus filhos e conheça algumas das principais atrações da cidade para crianças, alguns recursos disponíveis nos parques, como banheiros com trocadores ou até mesmo carrinhos de crianças, e não perca mais tempo de ir buscar um pacote de viagem para Disney para viajar à cidade em família.

Qual a melhor hospedagem para ir com as crianças?

Quando o assunto é hospedagem, é sempre importante ressaltar que tudo vai depender do orçamento e das possibilidades de sua família. Isso porque, escolher um hotel simples ou até mesmo alugar um quarto em uma das casas de férias em Orlando pode ser muito confortável para você e sua família.

Entretanto, caso seja financeiramente possível, uma boa pedida para se hospedar em Orlando com crianças pequenas é buscar por hotéis temáticos. Esse tipo de estadia sempre oferece experiências para as crianças.

Hotéis tematizados da Disney e da Universal te fazem se sentir no clima dos parques durante a viagem toda, 24h por dia.

Além dos quartos serem personalizados com um determinado tema, algumas das áreas comuns do hotel também contam com outras tematizações, junto aos brinquedos e atrações, como personagens da Disney que visitam algumas das refeições e etc.

Saiba quais atrações levar seu filho

Outra dica importante é prestar atenção em quais parques da Disney levar as crianças pequenas. Isso acontece pois, ao escolher o roteiro de sua viagem, além de procurar parques temáticos próximos a sua estadia, seja um hotel ou Orlando casas,atente-se a atrações destinadas a crianças da idade de seus filhos.

É muito comum que alguns pais acabam visitando parques em que os filhos acabam podendo brincar nos brinquedos ou até mesmo que não podem participar das atrações. Isso pode fazer com que seus filhos se cansem e até mesmo fiquem entediados.

Portanto, basta pesquisar os principais parques para crianças pequenas, por exemplo, porque a cidade conta com diversos parques, dos mais variados temas e diferentes idades. Assim, o que não falta em Orlando são formas de se divertir com toda a família.

Confira a seguir alguns dos parques mais indicados para crianças menores:

Magic Kingdom;

Hollywood Studios;

Animal Kingdom;

Legoland;

SeaWorld;

Busch Gardens;

Islands of Adventure;

Universal Studios e Epcot.

Determinadas atrações podem ser mais atrativas para faixas etárias específicas, mas todos podem se divertir com a magia da Disney.

Qual é a melhor época do ano para ir com as crianças?

Cidades turísticas sempre contam com épocas de temporada.

Isso significa que nessas épocas, consideradas mais cheias, em que mais pessoas vão visitá-la, além de contar com um maior fluxo de turistas, a cidade também conta com preços elevados para aluguel de casas em Orlando Flórida ou consumo no geral.

Além das temporadas, a cidade de Orlando também conta com alguns eventos especiais que acontecem no ano e que movimentam a cidade de formas diferentes. Um exemplo é a época do Halloween, um feriado norte-americo conhecido no Brasil como o Dia das Bruxas.

Por lá esse é um feriado popular e na época do ano no qual ele acontece, em outubro, além da cidade se enfeitar de forma tematizada, os parques e comércios de Orlando preparam festas especiais e atrações diferenciadas, como por exemplo concurso de fantasias.

Além de precisar conhecer os eventos especiais e épocas de alta temporada, também é preciso ficar de olho no clima da cidade.

Apesar de ser considerada uma cidade quente, Orlando conta com épocas de frio e chuvas, período no qual muitas vezes você não conseguirá curtir os parques e atrações com seus filhos.

Em suma, ao planejar a sua viagem e pesquisar por hotéis Disney, tente reservar datas dentro dos meses de março, setembro e outubro, pois estes são considerados os melhores meses para conhecer a cidade, principalmente com crianças.

Durante esses meses você poderá contar com uma boa temporada, além de parques mais vazios e consequentemente filas estão melhores, mais fácil conseguir reservas de restaurantes, etc.