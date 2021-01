Monte Verde reabre ao turismo. Veja três dicas de hospedagem e onde comer!

Setores de Hotelaria e Alimentos e Bebidas retomaram as atividades na última segunda-feira, 25 de janeiro, com 60% da capacidade.

Desde segunda-feira (25), os quase 200 meios de hospedagens do distrito de Monte Verde (MG) voltaram a funcionar com 60% da capacidade. A mudança ocorre oito dias depois da Prefeitura de Camanducaia ter decretado lockdown, no último dia 16 de janeiro, permitindo o funcionamento apenas de alguns serviços essenciais.

Monte Verde (MG)

A medida foi uma orientação regional como forma de conter os casos de Covid-19 no sul de Minas Gerais, que havia atingido recordes de casos semanais de contaminações desde o início da pandemia. As restrições aplicadas pela prefeitura, porém, foram feitas sem nenhum planejamento e pegaram turistas e visitantes de surpresa. A cidade estava trabalhando, antes dessa decisão, com uma capacidade de 80% de ocupação de leitos.

A partir de agora, foi autorizado percentual de 60%, e todas as medidas conhecidas de isolamento social, como lavagem das mãos, aplicação de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e aferição de temperatura dos visitantes ao adentrar nos estabelecimentos deverão ser normas seguidas, a fiscalização deverá ser rígida e devem ser seguidas pelos comerciantes do distrito.

Os empresários esperam que a Prefeitura de Camanducaia faça uma fiscalização bastante rígida, inclusive de visitantes de um dia e dos turistas que alugam casas particulares, e que fazem eventos clandestinos, sem nenhum controle e respeito as normas de segurança. Além disso, essas casas de aluguel não contribuem com impostos aos cofres municipais.

O turista de um dia coloca em risco toda a população. Não é justo que bares, restaurantes, hotéis e pousadas sejam mais uma vez penalizados. Todos têm direito a atender seus clientes respeitando rigorosos protocolos de saúde.

Aferição de temperatura, fiscalização na entrada da cidade, permitir que turistas chegam à cidade com comprovação de reserva devem ser itens fundamentais para reestabelecer a ordem. Todos concordam que o turismo sadio e com comprometimento não colocam em risco a população da cidade, que precisa trabalhar e ganhar seus salários de maneira digna.

