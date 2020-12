6 opções de praias desertas para ir com a família

Quem procura descanso e segurança para as férias, vai se divertir nesses destinos paradisíacos

O verão se aproxima e com ele, as férias escolares. Este é o momento ideal para as famílias planejarem o tão esperado descanso para poder recuperar as energias e se preparar para o próximo ano.

Viajar para a praia costuma ser uma ótima opção de passeio em família, mas depois de 2020, a busca por locais mais isolados e que garantam o distanciamento social se tornou prioridade para quem quer manter a segurança de todos.

Confira a seguir uma lista de praias desertas, paradisíacas e ideais para quem quer combinar diversão, descanso e criar bons momentos com a família. Escolha o seu destino, prepare a mala e organize as férias já!

1. Praia do Maceió

Localizada em São Miguel do Gostoso (RN), é uma praia com ampla faixa de areia branca e grossa, mar claro e com poucas ondas. Por não ser de tombo, é uma praia ideal para quem tem criança.

Há diversas pousadas pé na areia nessa praia, mas não há comércio ou serviços de cadeira e guarda-sol. O vento também sopra forte por lá. Então ficar estirado ao sol pode ser um pouco incômodo devido à areia que a ventania traz.

Para quem quer curtir o sol e o mar potiguar sem ser incomodado por outros turistas ou vendedores, a Praia do Maceió é um paraíso que agrada todas as idades

2. Baía do Sancho

É uma das principais praias de Fernando de Noronha (PE). Como existe controle do acesso de turistas ao arquipélago por questões ambientais, a maioria de suas praias são pouco frequentadas.

Com águas cristalinas e mar calmo, é uma boa opção de passeio para toda a família, que vai se divertir bastante e ainda aproveitar a natureza em seu máximo. Com sorte, dá até para avistar golfinhos!

3. Praia do Bonete

Esta praia de Ubatuba (SP) é acessada por meio de trilha ou escuna e tem quantidade de turistas controlada. O mar é calmo, não é de tombo e tem temperatura agradável. A faixa de areia é estreita e extensa.

Não há quiosque ou serviço de praia. Logo, o ideal é que a família leve cangas, esteiras, alguns petiscos e água para disfarçar a fome, sempre tomando cuidado para recolher o próprio lixo ao fim do passeio.

4. Lagoinha do Leste

Para chegar a esta praia de Florianópolis (SC) é preciso fazer uma trilha que dura, pelo menos, 3 horas de caminhada no meio da natureza. O esforço vale a pena: o cenário é deslumbrante!

Com areia branca e água cristalina, a praia é cercada pela Mata Atlântica e é bastante isolada. No entanto, por conta da dificuldade de acesso, o passeio não é indicado para famílias com idosos, crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de locomoção.

5. Praia de Atins

O povoado de Atins, localizado no município de Barreirinhas (MA) ainda é pouco conhecido pelos turistas, por isso, é um bom passeio para quem quer isolamento social. Geralmente, o acesso a essa praia se dá por meio de 4×4 ou lancha.

Com faixa de areia branca e fina, o cenário é paradisíaco e com um pouco de caminhada, pode-se trocar a praia pelas lagoas de água doce dos Lençóis Maranhenses, agradando assim a todos os perfis.

6. Praia do Sono

Essa bela praia fica na cidade de Paraty (RJ) e o acesso se dá por barco ou trilha. Sua areia branca e fina combina com o mar verde e cristalino, e tem ondas mansas. Apesar de ser mais afastada, a praia conta com alguns quiosques em seu entorno.