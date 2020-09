PANDEMIA ELEVA PROCURA POR CARTÕES PRÉ-PAGOS EM REDE DE SUPERMERCADO

No período de abril a agosto deste ano, a Coop – Cooperativa de Consumo registrou um aumento na ordem de 250% na procura por cartões pré-pagos, também chamados de cartões-presente ou gift cards, se comparado ao mesmo período do ano passado.

São vários tipos de cartões oferecidos aos cooperados e clientes, com valores de R$ 50 e R$ 100,00, os quais podem ser utilizados para presentear em ocasiões especiais, como Queijo e Vinho, Chá de bebê, Churrasco, Amigo Secreto, Dia dos Namorados, Mães e até Ceia de Natal.

Cartões pré-pagos

O presenteado pode utilizar o valor em qualquer loja do supermercado ou drogaria Coop no prazo de até seis meses, a contar do dia da ativação feita pelo comprador no caixa da loja. Os cartões-presente são encontrados nos displays distribuídos pelas lojas junto aos demais produtos digitais, como games, filmes, cursos, músicas e serviços.

O produto também está sendo uma excelente alternativa para ajudar famílias em vulnerabilidade social e até instituições beneficentes que foram muito prejudicadas com a queda acentuada de recursos financeiros. A Instituição Assistencial e Educacional Dr.Klaide, de Santo André, por exemplo, buscou parcerias com pessoas físicas e jurídicas para que realizassem doações em dinheiro e estas foram convertidas em cartões-presente.

Dessa forma, cada família tem a liberdade de escolher os produtos direto na prateleira, garantindo que os mesmos atenderão às suas necessidades. Outra facilidade é que, se houver necessidade, os cartões pré-pagos também podem ser utilizados na compra de medicamentos nas drogarias Coop. Essa ação é permanente e já beneficiou mais de 600 famílias, durante os últimos cinco meses.

Coop Card

A Cooperativa também acabou de lançar o Coop Card, voltado para as empresas, as quais podem substituir as cestas básicas físicas por cartões pré-pagos com o valor que desejar. “Este cartão é ideal para o momento em que estamos vivendo, pois o colaborador da empresa pode ir com o seu cartão em qualquer unidade da Coop e comprar os produtos que realmente necessitam”, explica o assistente de Produtos Financeiros Daniel Spirandelli.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.