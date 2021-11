Total de urnas apuradas: Patricia Vanzolini é eleita a primeira mulher presidente da OAB SP

Maria Patricia Vanzolini Figueiredo foi eleita, nesta sexta-feira (26), presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) para o triênio 2022/2024. Com 67.395 votos, correspondendo a 36,05% dos votos válidos, a chapa “14 – Muda OAB/SP”, tem como vice-presidente Leonardo Sica, secretária-geral Daniela Marchi Magalhães, secretária-adjunta Dione Almeida Santos e tesoureiro Alexandre de Sá Domingues.

Patricia Vanzolini é eleita a primeira mulher presidente da OAB SP

A gestão da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) ficará a cargo da presidente, Adriana Galvão Moura Abilio, do vice-presidente Domingos Assad Stocco, do secretário-geral Adib Kassouf Sad, do secretário-adjunto Leonardo Cedaro, e da tesoureira Solange de Amorim Coelho.

As outras quatro chapas que concorreram ao pleito foram: “11 – Conexão e União”, que registrou 61.196 votos (32,73% do total dos votos válidos); “20 – A OAB Tá On”, com 18.796 votos (10,05%); “23 – Inovação e Futuro!”, que obteve 9.634 votos (5,15%); e a chapa “33 – Movimento OAB Pra Você”, com 9.514 votos (5,09%).

Patricia Vanzolini

É fundadora e diretora do Movimento 133 (M133). Possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo (ABRACRIM-SP) e sócia do Escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional. Autora de obras como “Manual de Direito Penal”, pela editora Saraiva, e a mais recente “Teoria da Pena: Sacrifício, Vingança e Direito Penal”, publicada pela editora Tirant Brasil, entre outras.

OAB SP

Fundada em 22 de janeiro de 1932, a OAB SP é a maior Secional do Brasil, com mais de 450 mil profissionais inscritos, quase 5 mil estagiários e 33 mil sociedades inscritas. Mantém 120 comissões atuantes, entre permanentes e especiais, que desenvolvem trabalhos de estudo e aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pela Advocacia paulista e pelos cidadãos. São 915 postos de atendimento espalhados por todo o Estado, incluindo a Secional e as 253 Subseções, e 241 pontos de Certificação Digital. A entidade promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina da Advocacia. Ao defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, contribui com a consolidação das instituições democráticas e da cidadania brasileira.