Professora do Mackenzie é eleita presidente da OAB/SP

Patrícia Vanzolini é a primeira mulher a dirigir a seccional paulista

A especialista Patrícia Vanzolini, professora da Faculdade de Direito (Fdir) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), foi eleita presidente da Ordem dos Advogados (OAB/SP) para o período de 2022 a 2024. A votação aconteceu no dia 25 de dezembro e a advogada venceu a disputa com 64.207 votos contra o atual presidente, Caio Augusto Silva.

OAB/SP

Em 90 anos de trabalhos da OAB/SP, esta é a primeira vez que uma mulher é eleita presidente da maior seccional do Brasil. Ao longo das apurações da madrugada, a especialista estava com uma vantagem de aproximadamente três pontos do atual presidente, que tentava a reeleição.

Segundo a Comissão Eleitoral da OAB-SP, o voto é obrigatório para todos os advogados e mais de 350 mil juristas estavam aptos a votar.

“Mais do que representar a primeira mulher no comando da maior seccional do país, reconheço o peso da responsabilidade que é reconstruir a OAB com meu compromisso de atuar na defesa intransigente das prerrogativas de todos os advogados e da valorização da profissão, do primeiro ao último dia de meu mandato”, disse a presidente eleita em nota oficial.

Patrícia Vanzolini

Patrícia Vanzolini possui graduação, mestrado e doutorado pela PUC-SP, foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo – ABRACRIM-SP, é sócia do Escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados, além de professora da UPM e fundadora e diretora do Movimento 133 – M133.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie está na 103º posição entre as melhores instituições de ensino da América Latina, segundo a pesquisa QS Quacquarelli Symonds University Rankings, uma organização internacional de pesquisa educacional, que avalia o desempenho de instituições de ensino médio, superior e pós-graduação. Possui três campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pelo Mackenzie contemplam Graduação, Pós-Graduação Mestrado e Doutorado, Pós-Graduação Especialização, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.

Em 2021, serão comemorados os 150 anos da instituição no Brasil. Ao longo deste período, a instituição manteve-se fiel aos valores confessionais vinculados à sua origem na Igreja Presbiteriana do Brasil.