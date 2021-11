11 Cartórios de São Paulo recebem o Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR 2021

Em sua 17ª edição, iniciativa que conta com o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça, avaliou unidades inscritas de todo o País em 10 critérios, qualificando-as nas categorias Rubi, Diamante, Ouro, Prata e Bronze

Com a premiação de 11 Cartórios do estado de São Paulo, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) realizou nesta quinta-feira (25.11) a cerimônia oficial de entrega do 17º Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR (PQTA), iniciativa que reconhece a excelência de gestão e qualidade no atendimento das unidades de Notas e de Registros do País. Em razão dos cuidados necessários em razão da atual conjuntura da COVID-19, tanto as auditorias como a premiação se deram de forma totalmente online.

Entre as unidades premiadas, 9 cartórios receberam a condecoração na categoria Diamante e 2 na categoria Ouro. Além das categorias tradicionais do PQTA, nesta edição também entregues os prêmios nas categorias Rubi Master, com 4 cartórios condecorados, entregue àqueles que conquistaram quatro prêmios Diamantes consecutivos, no ano de 2021.

11 Cartórios do estado de São Paulo

Na categoria Ouro, os premiados foram os cartórios Oficial de Registro de Imóveis e Anexo de Macatuba e 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Itapeva, enquanto na Diamante foram os cartórios Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 30° subdistrito do Ibirapuera; 2º Tabelião de Notas de São Paulo; 1° Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto; 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos e 22º Tabelião de Notas Capital. Já nas categorias Rubi Master os ganhadores foram os cartórios Oficial de Registro Civil, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Ibaté; Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de PJ da Comarca de São José do Rio Pardo; Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e 1° Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos.

“Com a pandemia da Covid-19, tivemos que nos reinventar, criar soluções de interação com o nosso público, de forma digital, ou sem ficar dependente, exclusivamente, do contato físico. E muitas dessas inovações vieram para ficar”, destaca o vice-presidente da Anoreg/SP, Demades Castro. “A maior importância do PQTA é trazer para os cartórios a necessidade e a filosofia do aprimoramento contínuo, visando à satisfação das expectativas dessa sociedade”, completa.

Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR 2021

Durante a cerimônia, representando a Corregedoria Nacional de Justiça, o desembargador Marcelo Martins Berthe, ressaltou que “a premiação tem aumentado sua importância durante suas últimas edições e este ano contamos com um formato novo. As etapas regionais adicionadas à edição 2021 do PQTA reforçam ainda mais a busca pela qualidade do serviço extrajudicial junto às Corregedorias Estaduais e fortalecem também a luta nacional da Anoreg-BR pelo aprimoramento constante dos serviços cartorários”, disse.

No total, o evento contou com a presença de cartórios de 21 unidades federativas, o estado do Mato Grosso teve o maior número de premiados, com 22 unidades, seguido por Goiás, com 20; Minas Gerais e Pará, ambos com 17; Ceará com 12; Santa Catarina e São Paulo com 11 cada; Rio Grande do Sul com 7; Amazonas com 6; Paraná e Rondônia com 4; Espírito Santo, e Maranhão, ambos com 3; Rio Grande do Norte e Bahia, cada um com 2; e Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, Acre e Amapá, com 1 cada um.

Prêmio Continuidade do Negócio

A 17ª edição do PQTA reconheceu ainda as práticas implementadas para a Continuidade do Negócio. Independentemente da premiação nas categorias e modalidades listadas acima, a Comissão Organizadora destacou, dentre os cartórios auditados, aqueles que apresentaram a iniciativa que melhor representasse o esforço para a Gestão da Continuidade do Negócio durante a pandemia da Covid-19.

Avaliação

Como forma de garantir a integridade nas notas, a auditoria das serventias participantes é realizada de maneira independente pela Apcer Brasil, que faz parte do Grupo de Associação Portuguesa de Certificação, organismo referência do setor da certificação na Europa e presente nas Américas, África, Oriente Médio e Ásia, cujos auditores visitam cada uma das unidades inscritas. Nesta 17ª edição, as auditorias foram realizadas no formato remoto, devido ao distanciamento social causado pela pandemia de Covid-19.

O Prêmio deste ano contou com uma primeira etapa regional, com uma premiação sendo realizada nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os Cartórios mais bem classificados em cada uma das regiões foram qualificados para a premiação nacional, onde puderam concorrer nas categorias Rubi Evolução e Rubi Master.

Os cartórios são avaliados com base em dez critérios diferentes: Estratégia; Gestão Operacional; Gestão de Pessoas; Instalações; Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho; Gestão Socioambiental; Gestão da Informatização e Controle de Dados; Gestão da Inovação; Compliance, e Continuidade do Negócio. Cada critério gera uma pontuação que totaliza a premiação nas categorias: Bronze, Prata, Ouro e Diamante. Ao fim da premiação, cada cartório recebe um relatório individualizado de sua auditoria, com uma comparação com os demais concorrentes, e a Anoreg/BR publica um Manual de Boas Práticas com recomendações e destaques observados durante o período de avaliação.

Para acessar a lista completa dos ganhadores, clique aqui.



Anoreg/SP

Fundada em 1928, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (ANOREG/SP) congrega 1.546 mil Cartórios distribuídos em todos os municípios do Estado, os quais empregam direta e indiretamente mais de 23 mil pessoas. A entidade reúne cartórios de cinco especialidades: Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto e Registro de Imóveis.