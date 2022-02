Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores, desembarca em Abu Dhabi para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA UAE 2021™

Representantes da CONMEBOL disputam sua segunda edição consecutiva do torneio e buscam se tornar a quinta equipe brasileira vencedora da história

O Palmeiras desembarcou em Abu Dhabi para incluir a Copa do Mundo de Clubes da FIFA UAE 2021™ na sua coleção de troféus, juntamente com o título da Copa Libertadores de 2021, que lhes rendeu uma vaga na competição .

A ser disputada nos Emirados Árabes Unidos de 3 a 12 de fevereiro, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA UAE 2021™ é composto por seis outras equipes ao lado do SE Palmeiras, que se juntam aos campeões continentais Monterrey (Concacaf), Al Ahly (CAF), Chelsea (UEFA) e Al Hilal SFC (AFC), bem como os campeões do Taiti e dos Emirados Árabes Unidos AS Pirae e Al Jazira, respectivamente.

O Palmeiras estreou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ no ano passado, terminando em quarto lugar, após derrota para o Tigres na semifinal, e uma derrota por pênalti para o Al Ahly no playoff do terceiro lugar.

Os homens de Abel Ferreira defenderam com sucesso sua coroa da Copa Libertadores de 2020 no ano passado e os reis da América do Sul vão olhar para a linha de frente real de Dudu, Rony e Raphael Veiga para levá-los à glória.

O capitão e zagueiro Gustavo Gómez está ansioso para liderar sua equipe na honra mais prestigiosa do futebol de clubes. “Estou muito feliz por chegar a Abu Dhabi para participar mais uma vez do Mundial de Clubes da FIFA”, disse o jogador de 28 anos. “Temos uma grande responsabilidade, especialmente porque vamos competir contra os maiores clubes do mundo. Todos esperamos fazer uma grande competição, principalmente por conta da nossa participação bem sucedida na edição do ano passado. Queremos ter atuações fortes e lutar pelo título”.

A equipe brasileira entra na competição na fase semifinal, esperando se tornar o quinto vencedor da Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ do Brasil, depois de Corinthians (2000, 2012), São Paulo (2005) e Internacional (2006).

O sorteio do time paulista começa no sábado, 5 de fevereiro, com o Al Ahly enfrentando o Monterey no Estádio Al Nahyan, com o time de Ferreira enfrentando o vencedor na primeira semifinal na terça-feira, em 8 de fevereiro.

Na outra metade do sorteio, o vencedor de Al Jazira x AS Pirae enfrenta o Al Hilal , vencedor da Liga dos Campeões da AFC de 2021, no domingo, 6 de fevereiro, pela chance de enfrentar o Chelsea nas semifinais três dias depois.

O torneio termina no sábado, 12 de fevereiro, com o playoff do terceiro lugar no Estádio Al Nahyan (17:00 GST) antes da final começar no Estádio Mohammed bin Zayed a partir das 20:30 GST para coroar o 18º campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

