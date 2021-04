Avião Solidário da LATAM supera 20 milhões de vacinas contra a Covid-19 transportadas gratuitamente no Brasil

O programa Avião Solidário, da LATAM, acaba de chegar à marca de 20,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 transportadas gratuitamente para todos os estados do Brasil a bordo de 201 voos. Desde 18 de janeiro deste ano, o programa tem apoiado a distribuição voluntária dos imunizantes pelo País por meio da operação da LATAM Cargo.

A nova marca será obtida com os embarques voluntários da LATAM Cargo programados entre hoje (8/4) e amanhã (9/4). Desta vez, serão transportadas gratuitamente mais 1,7 milhão de doses da vacina a partir de São Paulo/Guarulhos para 15 estados brasileiros. Confira aqui todos os voos e embarques programados.

Avião Solidário da LATAM

O programa Avião Solidário beneficia há 9 anos a América Latina. Desde o início da pandemia de Covid-19 e, por meio da LATAM Cargo, já transportou gratuitamente testes rápidos, medicamentos, máscaras, entre outros itens, beneficiando diretamente diversas localidades no Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Com o surgimento das vacinas contra a Covid-19, o programa também se colocou à disposição das autoridades para transportá-las gratuitamente dentro destes países.

Além disso, o programa também transportou de forma gratuita mais de 1 mil profissionais de saúde para atender às urgências relacionadas à pandemia de Covid-19 e mais de 500 pessoas com necessidades médicas diversas, como enfermidades ou cirurgias que requerem atendimento urgente.

