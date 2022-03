Crea-SP incentiva a participação feminina no mercado de trabalho

Apenas 15% do total de registrados no Conselho são mulheres, indica mapeamento publicado na cartilha do Programa Mulher

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) tem incentivado uma transformação no setor tecnológico com ações de promoção da mulher nas profissões das Engenharias, Agronomia e Geociências. O cenário é desafiador. Segundo mapeamento realizado pela entidade, apenas 15% dos cerca de 350 mil profissionais registrados são do gênero feminino.

Presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese

“Até 40 anos atrás, o Sistema Confea/Crea contava apenas com 4% de mulheres registradas. Nossa missão é mudar essa realidade, construindo um ambiente acolhedor e propositivo na classe e no mercado. Temos que abrir espaço para que as mulheres mostrem todo o seu comprometimento com o trabalho, até porque gênero nunca definiu capacidade profissional”, defende o presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese.

A igualdade entre gêneros, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), é um dos principais norteadores das ações desenvolvidas pelo Crea-SP. A entidade criou um Comitê Gestor especialmente para o Programa Mulher, grupo responsável pelo desenvolvimento da cartilha para conscientização e multiplicação dos conceitos de equidade.

“Nossa responsabilidade é também identificar possíveis casos de vulnerabilidade e estabelecer uma rede de apoio para acolhimento de quaisquer situações de discriminação. Para isso, incluímos abordagens educativas para os homens. Afinal, eles fazem parte desse ecossistema e devem ser agentes de transformação”, explica a Eng. Civ. Poliana Siqueira, coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-SP.

Cartilha

A cartilha do Programa Mulher do Crea-SP está disponível na biblioteca virtual do Conselho. Além de dados sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho, também são apresentadas informações sobre as lideranças femininas que compõem o Crea-SP e as entidades de classe.



Cartilha do Programa Mulher do Crea-SP

Os projetos para alcançar maior representatividade das profissionais e equidade salarial entre homens e mulheres são descritos em metas.

Crea-SP

Sobre o Crea-SP - Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.