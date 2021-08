Senai inaugura novas instalações em Jacareí

Com mais de 26 anos de história em Jacareí, a Escola Senai Luiz Simon inaugurou, na manhã desta quinta-feira (26), uma nova unidade escolar na cidade. São mais de 12 mil metros quadrados de área construída, com 31 laboratórios, 11 oficinas e 17 salas de aula.

O evento contou com a presença do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, e de autoridades locais, como o prefeito de Jacareí, Izaias Santana, o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho dos Condutores, e a Deputada Estadual Leticia Aguiar.

Senai-Foto:PMJ

“Foram mais de R$ 80 milhões em investimentos para construir esse prédio, com tecnologia e estrutura de ponta. Aqui, formamos jovens que saem preparados, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida”, disse Skaf.

Formação Esportiva

Durante o evento, também ocorreu a formalização do convênio de formação esportiva do Programa Sesi Atleta do Futuro com o município de Jacareí, que beneficiará, de maneira gratuita, 1210 crianças e jovens com a prática de futsal, natação, polo aquático e basquete no contraturno escolar.

Prefeito Izaias Santana

“Agradeço a todos os envolvidos nesse projeto, pois sabemos o quão importante é o investimento em educação e na preparação de nossos jovens para o mercado de trabalho. Agradeço, também, a oportunidade de firmar parceria com o programa de formação de jovens atletas. Investir em nossos jovens é investir no futuro de nossa cidade. Contem com o nosso apoio!”, disse o prefeito Izaias Santana.

Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf & prefeito de Jacareí, Izaias Santana- Foto:PMJ

Cursos

O novo prédio do Senai fica localizado na rua Antônio Fogaça de Almeida, 355. Na escola, são oferecidos os cursos nas áreas da Automação Industrial, Eletroeletrônica, Metalmecânica, Química e Saúde, Segurança no Trabalho, Automobilística, Alimentícia e Têxtil.

Já no primeiro semestre de 2021, foram realizadas 4733 matrículas nas modalidades de ensino profissionalizante disponíveis.

Senai