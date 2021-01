Campos do Jordão acaba de receber 640 doses da Coronavac! As vacinas foram recebidas pelo prefeito Marcelo Padovan, no final da tarde desta quarta-feira, dia 20.

A cidade já conta com os insumos necessários para a aplicação das doses que serão feitas, primeiramente, para os profissionais da saúde que estão na linha de frente, no combate da doença.

Entre os profissionais, estão os que atuam no Hospital Municipal do Complexo Municipal de Saúde, no Hospital São Camilo, nos Postos de Saúde da Família, Ambulâncias e servidores das Vigilâncias Sanitária a Epidemiológica.

Os profissionais de saúde, já podem realizar o pré-cadastro para vacinação junto ao sistema VACIVIDA (https://vacinaja.sp.gov.br/), o que irá ajudar a agilizar o processo de lançamento de dados do profissional, no dia em que o mesmo receber vacina.





Coronavac

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde será a de realizar a vacinação dos profissionais de saúde, nos locais de trabalho de cada um. Os demais profissionais de saúde de outros setores, tanto da rede pública, quanto privada serão vacinados conforme as vacinas forem recebidas.





Campos do Jordão

A Prefeitura havia previsto a contratação de mais 30 profissionais, para acelerar a vacinação. Porém, como houve mudança, com a requisição das doses do Butantan pelo Governo Federal, haverá redução na contratação, para compor as equipes já existentes, na medida da necessidade. No momento em que o município receber um número maior de vacinas, os demais serão contratados.

Confira no site, todas as informações: http://bit.ly/3p4r01N