Business Intelligence ajuda a aumentar a eficiência de empresas

Gestores estão usando tecnologias de Business Intelligence para decifrar uma grande quantidade de dados que auxiliam na tomada de decisões estratégicas

A eficiência é um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento de uma empresa. A transformação digital é vista como uma iniciativa estratégica, e ferramentas de Business Intelligence (BI) evoluíram para ajudar as empresas a aproveitarem ao máximo seus investimentos em dados.

Segundo um estudo elaborado pela International Digital Centre (IDC), o universo digital está dobrando a cada dois anos e deve atingir 44 trilhões de gigabytes em 2020 no mundo todo. Cerca de 60% dos dados do planeta estão em países mais desenvolvidos, mas a proporção deve se inverter com o tempo, especialmente com o volume de dados gerados por países como Brasil, China, Índia e México. Utilizar esses dados em soluções de gestão e produção empresarial é uma fórmula de sucesso para empresas que utilizam BI como forma de obter informações demográficas e geográficas, ou sobre comportamentos de consumo.

O que é?

Um dos princípios do Business Intelligence é a interpretação de dados e transformação destes em estratégias para as empresas se destacarem no mercado.

Como por exemplo o sistema ERP EVEREST, desenvolvido pela ACOM Sistemas, que possui um módulo de BI integrado. Ele utiliza os dados de transações e processos, como cadastro e perfil de clientes, históricos de compras, desempenho de produtos e campanhas, dados financeiros, entre outros para criar oportunidades de novos negócios.

Benefícios do BI?

Para o gestor de uma rede de lojas ou restaurantes, por exemplo, o BI facilita a visualização das operações de todas as unidades de forma remota e em tempo real. Ele pode fazer comparações, saber o que e onde está vendendo mais, realizar análises de dados por períodos e interpretar os números de forma facilitada. O BI permite, também, análises preditivas, que ajudam a identificar e a responder rapidamente às novas oportunidades. Análises preditivas são especialmente úteis em situações em que as organizações precisam tomar decisões rápidas diante de grandes volumes de dados, trazendo elementos para que elas possam se preparar melhor de acordo com a sazonalidade.

Aplicações

A maioria das empresas pode se beneficiar com a utilização de soluções BI. A exemplo do BI, integrado ao ERP EVEREST da ACOM, direcionado ao segmento de food service, industrial, de distribuição e de serviços.

Como saber se minha empresa precisa de BI?

Vivenciamos um cenário mundial de negócios cada vez mais competitivo, e, desta forma, a ferramenta de BI torna-se necessária para a empresa que quer se destacar no mercado em relação à concorrência. Isso é possível na medida em que ao cliente são oferecidos produtos e serviços inovadores que condizem com a sua necessidade imediata e que foi analisada previamente através de dados sobre seus hábitos de consumo.

ACOM Sistemas

A ACOM Sistemas preparou um checklist com alguns parâmetros para que a empresa saiba se está no momento certo de investir nesta tecnologia:

Quando a empresa já está funcionando nas operações contábil e fiscal, entrada e emissão de notas, controle financeiro e controle de estoque, para fazer a leitura dos dados, ou seja, a gestão do seu negócio; Quando há a necessidade de fazer medições para saber se o negócio está sendo produtivo e rentável, verificar a curva ABC e o CMV dos produtos; Quando existe mais de uma loja, para verificar o ranking, fazer comparações entre as lojas, medir a performance de cada localidade, saber qual produto vende mais em determinadas regiões; Quando precisa de indicadores de performance, analisar as questões geográficas em relação ao público, controlar suas margens e metas; Quando necessita gerenciar situações problemáticas, recebendo mensagens de alertas automáticos para que possa buscar uma solução em menor tempo.

Business Intelligence permite empresas se destacarem no mercado-Foto:

pixabay