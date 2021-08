COOP realiza Semana do Pescado e projeta 15% de incremento nas vendas

Seguindo o calendário promocional do varejo, a Coop realizará no período de 1 a 15 de setembro a Semana do Pescado, com foco na linha de congelados. Para o período, a área comercial da rede projeta crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2020.

Semana do Pescado

Com apoio das redes sociais, a Coop reforçará nesta ação promocional a importância de incluir peixe no cardápio e a facilidade de preparar pratos com a iguaria. O festival ainda visa desmistificar algumas crenças que existem sobre a escolha de alguns tipos de peixes e valor nutricional da linha congelada. Hoje, os mais vendidos na rede são a tilápia, salmão e merluza. Para complementar a ação, a rede também promoverá promoções e ofertas nas categorias de azeite e hortifrúti.



Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.



Site: https://www.portalcoop.com.br