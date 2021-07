Ação! Operação reúne forças de Segurança em Jacareí

Jacareí realizou uma operação integrada das forças de segurança municipais e estaduais, na quarta-feira (30). A ação resultou em bloqueios em vários bairros da cidade, e na presença dos agentes em locais com índice elevado de criminalidade, focando principalmente na prevenção de homicídios, roubos e furtos de veículos.

A operação envolveu as Polícias Militar, Ambiental e Rodoviária, secretarias municipais de Segurança e Defesa do Cidadão, e de Mobilidade Urbana. A Polícia Militar contou com a participação da Força Tática, ROCAM (Programa de Policiamento com Motocicletas), Radiopatrulhamento, Bicicletas e o apoio das equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Rodoviária Estadual, que intensificaram as ações nos trechos das Rodovias Estaduais de Jacareí.

Jacareí

“A ação demonstra sinergia dos órgãos de segurança de Jacareí no combate à criminalidade, maximizando a eficiência do serviço prestado e com o fim de obter resultados mais positivos para a segurança do cidadão e bem-estar de todos”, destacou o secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio.

Balanço

A operação integrada resultou em 196 abordagens – sendo um procurado pela Justiça –, vistoria de 108 motos, 46 veículos e quatro estabelecimentos.

Viaturas na região central no início da operação integrada das forças de segurança-Foto:PMJ